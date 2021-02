Chinesisches Neujahrsfest – 2021 digital

Minden. Auf eine besondere Art und Weise feierte der Trägerverein Partnerschaft Minden-Changzhou e.V. am vergangenen Freitag den Beginn des neuen Chinesischen Jahres, das im Zeichen des Metall-Büffels steht.

Die Präsenzveranstaltung der vergangenen Jahre verwandelten die Organisatoren in ein Online-Meeting. Bis zu 40 Gäste folgten zweieinhalb Stunden einem abwechslungsreichen Programm aus Live-Vorträgen, Videos und interaktiven Elementen.

Um die enge Beziehung zur chinesischen Partnerstadt trotz der Corona-Krise und den ausgebliebenen gegenseitigen Delegationsreisen aufrecht zu erhalten, schickte der Mindener Bürgermeister Michael Jäcke eine Videobotschaft mit Neujahrsgrüßen gen Osten, die allen Gästen gezeigt wurde. Chén Jīnhǔ, Bürgermeister der 5-Millionen-Einwohnerstadt Changzhou in der Nähe von Shanghai, wünschte in einem persönlichen Brief auf Chinesisch allen Vereinsmitgliedern und Mindener Bürgern und Bürgerinnen ein frohes neues Jahr – erfreulicherweise mit deutscher Übersetzung.

Andreas Kleinn, Experte für digitales Marketing in China, hielt einen spannenden Vortrag über die fast vollständige Durchdringung der chinesischen Gesellschaft mit Handy-Apps. Von der Bezahlung des Straßenmusikers mithilfe eines QR-Codes, über das Vorbestellen des täglichen Coffee-to-go bis hin zur Geschäftskorrespondenz: Es gibt praktisch keine Dienstleistung mehr, die nicht mit dem Smartphone erbracht wird – hauptsächlich mit dem Programm WeChat, ursprünglich ein Social-Media-Dienst, der bereits Facebook, WhatsApp und Instagram vereinte. Mit Bargeld bezahlt in China praktisch niemand mehr und Touristen stellt dies bislang noch vor große Herausforderungen.

Auf ein chinesisch-asiatisches Menü, das jährlich exklusiv für die Veranstaltung angeboten wird, musste auch dieses Jahr niemand verzichten. Die Teilnehmer/innen konnten sich am Tag vorbestellte kalte und warme Gerichte im Hotel Bad Minden abholen und letztere während der Veranstaltung selbst im heißen Wasserbad frisch zubereiten.

Neben weiteren Grußworten zählten zu den Programmpunkten ein „Unboxing“-Video des neuen Büros der Geschäftsstelle im Rathaus am Scharn, kurze Beiträge einiger Vereinsmitglieder (eine virtuelle Vernissage, eine kleine Präsentation über traditionelle Festumzüge zum Neujahrsfest in China) und Informationen über Urlaubsreisen nach China und den Schüleraustausch (beides wird auf absehbare Zeit – zumindest in den kommenden Monaten – leider nicht möglich sein).

Basierend auf dem chinesischen Lunisolarkalender findet das Neujahrsfest jedes Jahr zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar statt. Neben den zwölf Tierkreiszeichen gibt es fünf Elemente – Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser –, die alle zwei Jahre wechseln, so dass nur alle 60 Jahre dieselbe Kombination aus Tier und Element vorkommt.