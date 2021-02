Bürger DigiLog „Ständig online“ Ordnung im Kopf trotz digitaler Reizflut

Paderborn. Auch im neuen Jahr bleiben die Bürger-DigiLoge ein fester Bestandteil des Veranstaltungsjahres der Digitalen Heimat PB: Am 16. Februar um 18 Uhr findet der nächste DigiLog zum Thema „Ständig online“ statt. Dieses Mal ist der DigiLog jedoch nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltung oder Onlinestream geplant, sondern als Onlinemeeting. Auf einer bekannten Plattform für Videokonferenzen können sich interessierte Bürger*innen einen Vortrag von Prof. Dr. Volker Busch, Neurowissenschaftler und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, zum Thema „Gehirn unter Strom – Umgang mit dem digitalen Alltagsstress“ anhören und auch Fragen stellen.

Besonders in der jetzigen Zeit profitieren viele Menschen von den digitalen Medien, denn nur so können sie die wichtige Kommunikation mit der Familie, aber auch im Job aufrechterhalten. Viele Plattformen und Endgeräte werden gleichzeitig genutzt, man ist ständig online und präsent. Die Aufmerksamkeit bleibt auf der Strecke und Stress und Anspannung entstehen. Dr. Busch wirft einen Blick in unser Gehirn und zeigt Möglichkeiten wie, trotz der Reizüberflutung, wieder Ordnung im Kopf entsteht.

Der DigiLog startet um 18 Uhr. Nähere Informationen, sowie der Link zum Meeting, sind unter www.digitale-heimat-pb.de zu finden.