Botanischer Garten Gütersloh – Natur und Genuss-Führung

Besondere Sinnesreise mit Parkführerin Anne Stienemeier

Gütersloh. Gütersloh Marketing (gtm) bietet ab diesem Frühjahr die neue Führung „Der Botanische Garten – Eine Reise für die Sinne!“ im Botanischen Garten Gütersloh an. Parkführerin und langjährige Gärtnerin Anne Stienemeier nimmt die Teilnehmenden mit auf eine besondere Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt des Botanischen Gartens und lässt sie die Schönheit und Vielfalt der Natur mit allen Sinnen erleben. Darüber hinaus liefert die Führung auch Einblicke in die verschiedenen Gartenbereiche und vermittelt Hintergrundwissen über die Entstehung des Botanischen Gartens und seine Entwicklung im Laufe der Jahre.

Teilnehmende können sich auf eine besondere Auszeit freuen, bei der sie sich von feinen Aromen und natürlichen Geschmackswelten überraschen lassen können. Ein Highlight der Tour ist eine kleine Verkostung, bei der die Teilnehmenden besondere Köstlichkeiten und Aromen aus unserer Natur genießen können. Im letzten Teil der Führung nimmt Parkführerin Anne Stienemeier die Teilnehmenden mit auf eine kleine Traumreise, um die Ruhe des Gartens voll auszukosten und die gewonnenen Eindrücke auf sich wirken zu lassen.

Die rund zweieinhalbstündige Tour startet am Eingang zum Botanischen Garten (Ecke Parkstraße/Badstraße). Am Samstag, 19. Juli und Samstag, 2. August findet die „Reise für die Sinne“ jeweils um 11 Uhr als öffentliche Führung statt. Tickets erhalten Sie in der Tourist-Information (Berliner Straße 63) oder online unter reservix.de für 15 Euro pro Person. Eventuelle Nahrungsunverträglichkeiten sowie spezielle Ernährungsformen müssen beim Ticketkauf angegeben werden, da eine spätere Berücksichtigung leider nicht möglich ist. Bitte bringen Sie eine Decke, Yogamatte oder Ähnliches mit. Wie zahlreiche Themenführungen aus dem Programm der gtm kann die Tour im Frühling und Sommer auch für private Gruppen gebucht werden. Anfragen werden entgegengenommen unter gordana.janson@guetersloh-marketing.de. Weitere Informationen finden Sie unter www.guetersloh-marketing.de.