Bielefelder Leineweber-Markt 2022: Tom Gregory auf Konzert-Bühne

Britischer Singer-Songwriter tritt am Donnerstag, 26. Mai 2022, auf dem Kesselbrink auf / Social-Media-Star „Loi“ singt vorab

Bielefeld. Nach „Frida Gold“ und „Bruckner“ für den Auftakt lässt Bielefeld Marketing jetzt auch die Namen für den zweiten großen Konzert-Abend des Leineweber-Markts 2022 aus dem Hut: Tom Gregory spielt an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai 2022, auf der Sparkassen-Bühne zu Gast auf dem Kesselbrink. Vorab präsentiert Social-Media-Star „Loi“ ihre Power-Stimme.

Die beiden Musik-Acts des zweiten Konzert-Abends haben etwas gemeinsam: Beide machten ihre ersten Bühnenerfahrungen schon ganz früh in Fernsehshows. Der britische Singer-Songwriter Tom Gregory bei The Voice UK (2013), Leonie Greiner alias „Loi“ bei The Voice Kids (2017) im deutschen Fernsehen.

Nicht nur im britischen Radio erfolgreich

Tom Gregory gilt längst nicht mehr als Geheimtipp. Die Hits des 26-Jährigen laufen nicht nur im britischen Radio in Dauerschleife, auch hierzulande wächst seine Fangemeinde weiter an. Seine erste Single „Run to you“ wurde 2018 direkt zum meistgespielten Radio-Song des Jahres. Weitere Erfolge feierte er mit „Footprints“, „River“ und „Small Steps“. Der Song „Never Let me Down“, entstanden mit dem DJ-Duo „VIZE“, eroberte gleich in mehreren Ländern den Chart-Thron.

Power-Stimme von „Loi“ gibt’s vorab zu hören

Vor dem Auftritt von Tom Gregory stimmt „Loi“ das Publikum auf dem Kesselbrink musikalisch ein. Die 19-Jährige begeistert mit ihrer phänomenalen Stimme und ist als Artist der neuen Generation im Internet aktiv. Auf TikTok baute sie durch Gesangsvideos in kürzester Zeit eine beträchtliche Fangemeinde auf. Ihr Cover von „Blinding Lights“ feierte zuletzt 20 Millionen Streams. Ihre Debütsingle „I Follow“ wurde zum Titelsong des neuesten Ostwind-Films. Dass ihre markante Stimme und ihre Live-Präsenz das Publikum in ihren Bann ziehen, stellte „Loi“ schon bei Support-Shows für Alice Merton, Milow oder Teesy unter Beweis. Jetzt kann sich Bielefeld auf einen tollen Konzert-Abend mit „Loi“ und Tom Gregory freuen.

Konzert-Bühne auf dem Kesselbrink

Wegen der Jahnplatz-Baustelle wird die Sparkassen-Bühne dieses Mal auf den Kesselbrink verlegt. Nicht nur dort ist mit den beiden Konzert-Abenden am 25. und 26. Mai viel los. Auf insgesamt zehn Plätzen und auf sechs Bühnen in der Innenstadt erwartet die Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und der gesamten Region jede Menge Programm. Zum Abschlusstag am Sonntag, 29. Mai, öffnen auch die Geschäfte in der Innenstadt.

Bielefeld Marketing stellt das komplette Programm zum Leineweber-Markt (25. bis 29. Mai 2022) Anfang Mai vor. Infos unter: www.bielefeld.jetzt/leineweber