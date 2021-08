Bertelsmann vollzieht Anteilserwerb an brasilianischem Bildungsunternehmen Afya

Weiterer Ausbau des Bildungsgeschäfts

Transaktion im Volumen von 500 Mio. Euro

Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann hat den Erwerb von 25 Prozent der Kapitalanteile und 46 Prozent der Stimmrechte an dem Nasdaq-notierten Bildungsunternehmen Afya in Brasilien vollzogen. Zuvor hatten die brasilianischen Kartellbehörden ihre Zustimmung erteilt. Die Transaktion, mit der Bertelsmann sein Engagement im brasilianischen Bildungsmarkt signifikant ausbaut, hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Bertelsmann stellt künftig drei der elf Mitglieder im Board of Directors des Unternehmens.

Afya ist der führende Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung in Brasilien. Bertelsmann erwarb die Anteile an dem Unternehmen von Crescera Educacional II, einem Fonds, der 2014 von Crescera Capital mit Bertelsmann als Hauptinvestor aufgelegt worden war. Gemeinsam mit der Gründerfamilie Esteves, die 24 Prozent der Anteile und 45 Prozent der Stimmrechte hält, und dem erfolgreichen Management des Unternehmens soll Afya nun weiterentwickelt werden.

Bertelsmann hat Afya als Anteilseigner von Crescera Educacional II mit aufgebaut und ist seit dem Börsengang 2019 mit Daulins Emilio, dem Geschäftsführer von Bertelsmann Brazil Investments (BBI), im Board of Directors von Afya vertreten. Zu weiteren Mitgliedern des Board of Directors wurden nun Shobhna Mohn, Chief Strategy Officer Bertelsmann Investments, sowie Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, ernannt.

Der Umsatz von Afya wuchs seit 2017 durchschnittlich um 80 Prozent pro Jahr auf zuletzt 203 Millionen Euro in 2020. Afya richtet sich sowohl an Medizinstudentinnen und -studenten als auch an Ärztinnen und Ärzte, die sich fortbilden wollen. Das seit 2019 erfolgreich an der Nasdaq in New York notierte Unternehmen ist das größte seiner Art in Brasilien, gemessen an seiner Bewertung. Es verfügt über Niederlassungen in 18 Bundesstaaten des südamerikanischen Landes. Heute nutzen mehr als 220.000 Menschen aus medizinischen Berufen jeden Monat die digitalen Bildungsangebote von Afya; allein die Zahl der Studierenden im Bereich Medizin hat sich dort seit 2017 auf 13.000 versechsfacht. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit 430 Partner-Kliniken und -Krankenhäusern zusammen.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit rund 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 17,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Im Jahr 2021 begeht Bertelsmann den 100. Geburtstag seines Nachkriegsgründers und langjährigen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Mohn.