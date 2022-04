Bertelsmann Business Podcast mit der spanischen Verlagschefin Núria Cabutí

Gütersloh. In Folge 24 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Núria Cabutí. Die Chefin der weltweit führenden spanischsprachigen Verlagsgruppe Penguin Random House Grupo Editorial erzählt u.a. von der Bedeutung von Hierarchien und Werten für Unternehmen sowie von den derzeitigen Herausforderungen für das internationale Buchgeschäft.

In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager:innen aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die Gespräche werden dabei immer in der Sprache des jeweiligen Gastes geführt. Folge 24 ist die dritte Episode des Bertelsmann Business Podcasts im Jahr 2022. Das Gespräch wurde in englischer Sprache geführt. Isabelle Körner war dabei in Köln und Núria Cabutí in Barcelona.

Núria Cabutí ist CEO der Penguin Random House Grupo Editorial, Vorsitzende des Bertelsmann Management Representative Committee (BMRC) und Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann (GMC). Die Penguin Random House Grupo Editorial profitierte im vergangenen Jahr von weiter steigenden Onlineverkäufen und einem starken Backlist-Katalog. Zu den Toptiteln zählten „El Italiano“ von Arturo Pérez-Reverte und „De Ninguna Parte“ von Julia Navarro. Die portugiesischen Verlagsaktivitäten wurden mit Editora 20/20 zur neuen Penguin Random House Grupo Editorial Portugal verschmolzen. Mit Wirkung zum 1. Juni 2021 wurde die Managerin neu in den Aufsichtsrat von Bertelsmann berufen. Im Podcast-Gespräch mit Isabelle Körner vermittelt sie u.a. ihre Auffassung von Führung und welche Werte sie ihren Mitarbeiter:innen vermittelt.

Sie finden den Bertelsmann Business Podcast auch auf Audio Now , iTunes und Soundcloud .