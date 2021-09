Beirat Innenstadt Rheda beschließt zweites Projekt

Rheda-Wiedenbrück. Der Beirat Innenstadt Rheda hat jetzt zum zweiten Mal getagt. Das bunt gemischte Gremium, bestehend aus Bürger*innen sowie Vertreter*innen aus den Bereichen Handel, Immobilien, Gastronomie-/Hotelgewerbe, Vereinen, Verwaltung und Politik hat im Rahmen des Verfügungsfonds „Attraktive Innenstadt“ beraten und sich einstimmig positiv für das Projekt „Sonnenschirm auf dem Rathausplatz“ von Maria Kappel-Sudbrock entschieden. Der qualitativ hochwertige Sonnenschirm, wird in Anlehnung an den Sonnenschirm am gegenüberliegenden Bürgerbüro, vor dem Modehaus Kappel aufgestellt. „Wir freuen uns für Frau Kappel-Sudbrock und wünschen uns, dass sich noch viele Nachahmer*innen finden“, so Maria Papoutsoglou, Quartiersmanagerin im Stadtteilbüro Rheda. „Kommen Sie gerne im Stadtteilbüro vorbei und lassen Sie sich beraten!“ In der konstituierenden Sitzung hatte der Beirat eine atmosphärische Winterbeleuchtung an einer Häuserreihe in der Widumstraße befürwortet. Diese wird in der dunklen Jahreszeit ihre Wirkung entfalten.

Mit dem Verfügungsfonds erhalten Private, also u.a. Bürger*innen, Gewerbetreibende sowie Händler*innen finanzielle Unterstützung für die Umsetzung kleinerer und vor allem öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen. Die Förderung beläuft sich auf bis zu 50 Prozent der Maßnahmenkosten. Die Maßnahmen müssen im Einklang mit den Zielen des ISEK Innenstadt Rheda stehen, innerhalb des festgelegten Fördergebietes stattfinden und zeichnen sich durch das ehrenamtliche und finanzielle Engagement Privater aus.

Haben Sie Ideen für die Rhedaer Innenstadt und wollen sich diese finanziell bezuschussen lassen? Kommen Sie ins Stadtteilbüro Rheda, Großer Wall 5. Dort werden Sie informiert und beraten (offene Sprechzeiten sind montags 13-16 Uhr, mittwochs 10-13 Uhr. Bis 10. September hat das Stadtteilbüro Sommerpause. Mails können natürlich auch in dieser Zeit an info@stadtteilbuero-rheda.de geschrieben werden.)

Infos auch unter: www.verfuegungsfonds.stadtteilbuero-rheda.de