Das Royal Classical Ballet kommt mit Tschaikowskis „Schwanensee“ ins Theater im Park

Bad Oeynhausen. Ballett-Klassiker mit Anmut, Eleganz und Happy End: Eine zierliche Tänzerin im schimmernden Tüllrock, das Gesicht von weißen Federn umrahmt, und ein nobler Prinz, der sich unsterblich in dieses Traumwesen verliebt – wie kein anderes Werk verkörpert „Schwanensee“ die klassische Vorstellung von traditioneller Ballettkunst.

Das internationale Ensemble des Royal Classical Ballet bringt den berühmten Klassiker am Montag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr auf die Bühne des Theaters im Park. Begleitet von der weltbekannten Musik des russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski entfaltet sich ein zeitloses Märchen voller Poesie, Eleganz und Emotion.

Die Choreographie von Lew Iwanow gilt als Meilenstein der Ballettgeschichte. Der renommierte Tanzkritiker Horst Koegler brachte die besondere Bedeutung des Werks auf den Punkt: „Nirgends sonst ist das klassische Ballett zu so künstlerischer Vollendung gelangt wie in dieser neoromantischen Choreographie von Lew Iwanow.“

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Schwanenprinzessin Odette und Prinz Siegfried. Der junge Fürstensohn soll aus dynastischen Gründen heiraten, verliebt sich jedoch in ein geheimnisvolles Mädchen, dem er ewige Treue schwört. Odette ist allerdings von einem bösen Zauber belegt und darf nur nachts für kurze Zeit menschliche Gestalt annehmen.

Der finstere Magier Rotbart versucht, den Prinzen zu täuschen, indem er seine eigene Tochter in Gestalt Odettes auf einem rauschenden Fest im Schloss erscheinen lässt. Unwissentlich bricht Siegfried sein Treueversprechen. Als er den Betrug erkennt, bittet er Odette um Vergebung – und erhält sie. Schließlich besiegt er sogar den bösen Zauberer selbst, sodass der Triumph der Liebe vollkommen wird.

Das Royal Classical Ballet vereint Tänzerinnen und Tänzer aus vielen Ländern, darunter die Ukraine, Moldawien, Italien und Großbritannien. Alle sind Absolventinnen und Absolventen renommierter internationaler Ballettschulen. Mit schwebender Leichtigkeit lassen sie die athletische Strenge und jahrelange Disziplin hinter jeder Bewegung vergessen.

So entführt das Ensemble das Publikum in eine Welt der Schwerelosigkeit, Anmut und Poesie – und macht „Schwanensee“ zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Liebhaber klassischer Tanzkunst.

Tickets & Informationen:

Tickets sind online erhältlich unter www.staatsbad-oeynhausen.de sowie in der Tourist Information Bad Oeynhausen (Tel. 05731 1300).

Öffnungszeiten: montags bis freitags 9–17 Uhr, samstags 10–15 Uhr, sonntags 13–17 Uhr.

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Weitere Informationen finden sich ebenfalls unter www.staatsbad-oeynhausen.de.