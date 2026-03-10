Bilder, Drucke und Fotografien von Birgit Essling
Bielefeld. Die Bielefelder Künstlerin Birgit Essling, mit interdisziplinärem Hintergrund in Audiovisuellen Medien, setzt sich seit den 1980erJahren in Dokumentar- und Experimentalfilmen mit der Hinterfragung gesellschaftlicher Rituale auseinander. In ihrer aktuellen Ausstellung »ZEIT · SCHMERZ« rückt sie die beiden zentralen Bezugsgrößen Zeit und Rituale in den Fokus.
Das Werk ZEIT experimentiert mit dem Phänomen der (Lebens-)Taktung: Eine Hochgeschwindigkeitskamera visualisiert die abstrakte Dimension von Dauer. Drei weitere Arbeiten widmen sich dem Thema Bindung und Schmerz – in Bild und Wort.
Essling erklärt: »Mich interessieren Blickwechsel, das Zulassen und Aushalten erweiterter Perspektiven und, so widersprüchlich es scheinen mag, die Stabilität, die ich hiermit generieren kann.«