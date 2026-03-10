Bilder, Drucke und Fotografien von Birgit Essling

Bielefeld. Die Bielefelder Künstlerin Birgit Essling, mit interdisziplinärem Hintergrund in Audiovisuellen Medien, setzt sich seit den 1980erJahren in Dokumentar- und Experimentalfilmen mit der Hinterfragung gesellschaftlicher Rituale auseinander. In ihrer aktuellen Ausstellung »ZEIT · SCHMERZ« rückt sie die beiden zentralen Bezugsgrößen Zeit und Rituale in den Fokus.

Das Werk ZEIT experimentiert mit dem Phänomen der (Lebens-)Taktung: Eine Hochgeschwindigkeitskamera visualisiert die abstrakte Dimension von Dauer. Drei weitere Arbeiten widmen sich dem Thema Bindung und Schmerz – in Bild und Wort.

Essling erklärt: »Mich interessieren Blickwechsel, das Zulassen und Aushalten erweiterter Perspektiven und, so widersprüchlich es scheinen mag, die Stabilität, die ich hiermit generieren kann.«

Vernissage: Freitag 06 März 2026 – 14:00 Uhr

Ausstellung

»ZEIT · SCHMERZ‹

Bilder, Drucke und Fotografien

von Birgit Essling

Ab 06. März bis 27. April 2026 zu sehen im

Stadtteilzentrum Bürgerwache am Siegfriedplatz

Saal (Raum 007, EG). Rolandstraße 16, 33615 Bielefeld

Geöffnet: Mittwoch und Freitags von 10:00 – 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Veranstalter: Bürgerinitiative Bürgerwache e.V.