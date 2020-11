Aus wie vielen Büchern besteht der Baum?

Schätzwettbewerb der Rietberger Stadtbibliothek

Rietberg. Wenn die Rietberger Stadtbibliothek in ihren Räumen einen Weihnachtsbaum aufstellt, sucht man Tannenzweige vergeblich. Das Team der Bibliothek hat lieber das verarbeitet, was auch in den Regalen steht: Bücher. Kunden müssen aber nicht fürchten, dass sie die aktuellen Schmöker jetzt nur noch am Baum bewundern und nicht mehr lesen können. Als Material für die „Tanne“ haben ausschließlich aussortierte Exemplare hergehalten. Wer Lust hat, kann ab sofort in die Bibliothek an der Emsstraße kommen und schätzen, wie viele Bücher für das schicke Bäumchen verbaut worden sind. Direkt am Baum, der im Glasgebäude neben der Bibliothek aufgestellt worden ist, finden sich Vordrucke zum Ausfüllen.

Name und Telefonnummer sowie die geschätzte Bücheranzahl genügen als Angaben. Teilnehmer sollten den Zettel in eine Box am Baum einwerfen und hoffen, dass sie mit ihrer Schätzung richtig liegen. Wer nah dran ist, bekommt mit etwas Glück als Preis einen Sternschnuppe-Einkaufsgutschein im Wert von 30, 20 und 10 Euro. Jeder Teilnehmer darf nur einen Zettel ausfüllen. Die Aktion endet am 18. Dezember. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Übrigens: Selfies am Baum sind ausdrücklich erlaubt.