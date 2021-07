Aufbauarbeiten zu LIBORI Light 2021

Paderborn.Im Zusammenhang mit der Absage des Libori Volksfestes hat der Rat der Stadt Paderborn beschlossen, im Zeitraum des Libori-Festes kleinere, coronakonforme Veranstaltungsformate zu ermöglichen. Die Aufbauarbeiten für das sogenannte „Libori light“ beginnen bald.

Die einzelnen Veranstaltungen finden hauptsächlich rund um die Bereiche Maspernplatz West, Paderquellgebiet und Am Abdinghof statt. An diesen Stellen und im nahen Umfeld sind zur Durchführung Straßen-, Gehweg- und Platzsperrungen erforderlich.

Ab Freitag, 16. Juli, wird der Schotterparkplatz im Bereich Löffelmannweg/Fürstenweg gesperrt, die Sperrung dauert bis Donnerstag, 5. August, an.

Darauf folgt dann am Montag, 19. Juli, die Sperrung des Maspernplatzes West, welche voraussichtlich bis Mittwoch, 4. August, andauern wird. Auch die Reisebusparkplätze und Taxiplätze stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Für Reisebusse wird eine Umleitung zu einem Parkplatz im Gebiet Am Hoppenhof ausgeschildert. Auf der Parkfläche entsteht der vom Schaustellerverein Paderborn e.V. betriebene Kirmespark mit Karussellbetrieben, Ausschank, Imbiss, Spiel- und Süßwarenständen.

Der üblicherweise auf dem Markt- und Domplatz stattfindende Pottmarkt zieht in diesem Jahr in das Paderquellgebiet um. Direkt am Quellbecken wird zudem eine Picknickkonzertfläche eingerichtet. Zur Einhaltung der erforderlichen Hygieneregeln werden nahezu alle Veranstaltungsflächen eingezäunt. Die Aufbauarbeiten für die Zäune beginnen ebenfalls ab dem Montag, 19. Juli. Kurz darauf starten dann auch die Standaufbauten. Hierzu ist es erforderlich, Fuß- und Radwege im Paderquellgebiet zu sperren.

Jeweils am 23.07.2021 und am 02.08.2021 muss zum Auf- und Abbau des Platzes der kleinen Künste der Parkplatz am Abdinghof in der Zeit von 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt werden.

Zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes werden ab dem 24. Juli dann weitere einzelne Straßen im Veranstaltungsgebiet für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für die jeweiligen Anlieger*innen ist eine Zufahrt auf ihre Grundstücke jedoch jederzeit möglich.