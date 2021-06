Arno Haas, Ray Pasnen und die NWD bei Kultur im Hof .

Minden. Nachdem in den vergangenen Monaten das kulturelle und gesellschaftliche Leben auch in Minden gänzlich zum Erliegen kam, läuft seit dem 11.06. als Auftakt des Kultursommers 2021 die Festivalreihe „Kultur im Hof“. Mit dabei sind heimische wie auch überregional bekannte Künstlerinnen und Künstler.

Die Veranstaltungsreihe ist Teil des Förderprojektes „Kultursommer 2021“, dass durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert wird. Großer Dank, so Dr. Jörg-Friedrich Sander, Geschäftsführer der Minden Marketing GmbH (MMG) gebühre auch den Gesellschaftern der Minden Marketing GmbH sowie den weiteren Förderern von „Kultur im Hof“. Dieser schließe auch den Eigentümer der Neuen Regierung ein sowie die Stadt Minden als derzeitigen Mieter des Objekts.

Arno Hass & The Alvin Mills Project

Mitreißenden Fusion Jazz bieten der Bassist Alvin Mills und der Saxophonist Arno Haas mit ihrer Band. Gemeinsam präsentieren sie Stücke ihrer aktuellen Alben. Mit seiner brandaktuellen CD „Graffiti“ bedient Arno Haas das gesamte Klangpanorama des aktuellen Fusion Jazz und das auf höchstem musikalischem Niveau. Packende Melodien, eingängige Grooves, und knackige Hooklines: Die Eigenkompositionen überzeugen mit Kraft und Energie, jeder Menge Groove und Funk, die nicht nur Jazz-Fans in Wallung bringen. Der im Schwarzwald geborene, mit bis zu 250 Auftritten pro Jahr in verschiedensten Formationen international geschätzte, vielseitige Vollblutmusiker Arno Haas ist an unzähligen CD-Produktionen beteiligt.

„Weiterentwicklung und musikalische Reife“ zeigt der US-amerikanische Bassist Alvin Mills auf seiner zweiten Solo-CD. Er hat Blues, Gospel und Jazz ebenso mit der Muttermilch aufgesogen wie Soul, Funk und Rock. Bereits als kleiner Junge spielte er Schlagzeug in der Gospelband seiner Kirchengemeinde, mit der er durch Alabama, Mississippi und Florida tourte. Eher zufällig kam er zum Bass, den er heute perfekt beherrscht.

Los geht es am Freitag, 25.06.2021 um 19.30 Uhr.

Ray Pasnen – Martini um 12

„Spaß haben“ ist das Lebensmotto des amerikanischen Musikers Ray Pasnen. Zum Spaß gehört für ihn die Musik, aber auch Reisen und Freunde treffen. Er stammt aus Long Island, NY, geboren wurde er in Kaiserslautern. Er besucht seine Freunde in aller Welt und gibt in deren Heimatstädten Konzerte. Ray Pasnen spielt populären Rock, Pop, R&B und Country Classicer. Der heute in New York lebende Musiker beschreibt seinen Stil selbst als Crossover aus Pop und Country.

Start ist am Samstag, 26.06.2021 – wie gehabt um 12.00 Uhr! Der Eintritt ist frei.

Nordwestdeutsche Philharmonie

Regional verankert und international gefragt: Mit jährlich rund 130 Konzerten in Deutschland und Europa nimmt die Nordwestdeutsche Philharmonie mit Sitz in Herford als eines von drei Landesorchestern eine besondere Stellung im nordrhein-westfälischen Musikleben ein. Unter der Leitung ihres derzeitigen Chefdirigenten Jonathon Heyward profiliert sie sich aber auch weltweit als kultureller Botschafter der Region, in der sie seit mehr als sechs Jahrzehnten zu Hause ist.

Los geht es am Samstag, 26.06.2021 um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten notwendig

Für alle Veranstaltungen ist aus Gründen der Nachvollziehbarkeit eine Eintrittskarte und die Einhaltung der Hygiene-, Infektionsschutz- und Sicherheitsregelungen zwingend erforderlich. Die „Martini um 12“-Veranstaltungen sind aber nach wie vor kostenfrei!

Kartenverkauf beim express-Ticketservice

Je Veranstaltung stehen nur 199 Sitzplätze zur Verfügung. Der personalisierte Kartenvorverkauf erfolgt beim express-Ticketservice, Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden. Geöffnet ist montags bis freitags von 10-18 Uhr sowie samstags von 10-14 Uhr. Online können die Tickets auf der Website des Ticketshops unter www.express-minden.de gebucht werden.

Weitere Informationen bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, unserer Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.