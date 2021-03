Apfelallergieprojekt des BUND Lemgo hilft vielen Betroffenen und ist ein Beitrag zum Erhalt alter Apfelsorten und des Lebensraumes Streuobstwiesen

Lemgo. 2005 hat die Lemgoer BUND-Gruppe ein Projekt zum Thema Apfelallergie gestartet um betroffenen Apfelallergikern zu helfen und damit auf den besonderen Wert der alten Obstsorten und des Lebensraumes Streuobstwiesen aufmerksam zu machen. Tatsache ist, dass viele der alten Apfelsorten problemlos von Apfelallergikern vertragen werden. Da es so gut wie keine Informationen zur Verträglichkeit gab hat man mit Hilfe von Betroffenen eine Datei aufgebaut die darüber informiert welche Sorten verträglich und welche unverträglich sind und die Ergebnisse der Umfrage ins Internet gestellt.

2016 wurde dann in Kooperation mit dem Allergiezentrum der Berliner Charité eine Studie durchgeführt an der über 100 Apfelallergiker teilgenommen haben und die gezeigt hat, dass die getesteten Sorten problemlos vertragen wurden und sogar bei vielen der Betroffenen eine Desensibilisierung erreicht wurde. Daran angeschlossen hat die Lemgoer BUND-Gruppe eine Reihe von Äpfeln auf ihren Gehalt an gesundheitlich fördernden Polyphenolen untersuchen lassen die dafür verantwortlich sind, ob die Äpfel verträglich sind. Die alten Sorten, die fast ausschließlich noch in Streuobstwiesen vorhanden sind, weisen einen vielfach höheren Gehalt an Polyphenolen auf.