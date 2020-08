Alle 15 Minuten vom Bahnhof Minden in die Mindener Innenstadt

Minden. Wer ab dem 1. August mit dem MindenBus in der Weserstadt unterwegs ist, kann sich auf Neues freuen.

Denn die Taktung der Ringbus-Linien 14 und 15 wird sich verändern. Das heißt, alle ÖPNV-Nutzer*innen können mit diesen Linien sowie den Linien 6 und 10 ab dem Bahnhof Minden alle 15 Minuten mit einem Bus in Richtung Innenstadt und ZOB fahren. Und auch in umgekehrter Richtung fahren diese Linien in einem 15 Minuten Takt. Außerdem wird in Minden, Bad Oeynhausen und in Löhne das WochenendTicket eingeführt. Das Ticket ist ganztägig für ein Wochenende gültig. Ist am Freitag oder Montag ein Feiertag, gilt das es auch an diesen Tagen. Das Ticket ist übertragbar, aber eine Personen-/Fahrradmitnahme ist nicht inbegriffen. Für Erwachsene kostet das Ticket 3 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Für das im vergangenen Jahr eingeführte LandEiAbo und LandEiAboPlus ändert sich das: Der Geltungsbereich beider Abos wird um Hille erweitert. Zusätzlich gelten beide Angebote am Wochenende im gesamten Kreis Minden-Lübbecke inklusive der Übergangsbereiche, z. B. Lemförde. Dies gilt auch für die kostenlose Mitnahme des im LandEiAboPlus enthaltenen E-Bikes.