Ã„nderung der Pflicht zur PrÃ¼fung privater Schmutzwasserleitungen

Gütersloh. Der Landtag hat am 26. Juni dieses Jahres mehrheitlich die Änderung der Selbstüberwachungs-Verordnung für öffentliche und private Abwasseranlagen (SüwVO Abw NRW) beschlossen. Die geänderte Fassung trat mit der Verkündung zum 13. August in Kraft.Für einige Grundstückseigentümer ist damit die erstmalige Prüfpflicht für ihre Schmutzwasserleitungen entfallen. Auch die Wiederholungsprüfung für Grundstücke in Wasserschutzgebieten, auf denen häusliches Abwasser anfällt, wurde abgeschafft. Allerdings besteht die Überwachungspflicht weiterhin bei der Errichtung oder nach wesentlichen Änderungen der Leitungen. Darauf weist jetzt der städtische Fachbereich Tiefbau hin.