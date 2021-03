40 Patienten in stationärer Behandlung

Aktuelle Coronasituatio­n

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 28. März, 8.30 Uhr, 14.742 (27. März: 14.679) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst – 63 mehr als am Vortag. Dies sind kumulierte Zahlen seit Anbeginn der Pandemie. Davon gelten 13.636 (27. März: 13.617) Personen als genesen und 828 (27. März: 784) als noch infiziert. Die Probleme mit der Meldesoftware ISGA (‚InformationsSystemGesundheitsAmt‘) konnten behoben werden, die neuen Fallzahlen sind sowohl beim Landeszentrum Gesundheit (LZG) als auch beim Robert-Koch-Institut (RKI) in deren Werten eingepreist. Geringe Differenzen resultieren aus unterschiedlichen Erfassungsständen, wie jeden Tag aus der Fußnote der Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Die COVID-19-Fälle der vergangenen 7 Tage/100.000 Einwohner betragen für den Kreis Gütersloh am 28. März laut RKI 130,7 (27. März: 127,1 laut Datenbank Kreis Gütersloh). Von den 828 noch infizierten Personen befinden sich 788 in häuslicher Isolation. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 40 Patienten (27. März: 37) stationär behandelt. Davon müssen 5 Personen (27. März: 5) intensivmedizinisch versorgt und 3 von ihnen auch beatmet werden (27. März: 3). Seit Beginn der Pandemie sind 278 Personen (27. März: 278) im Kreis Gütersloh an oder mit COVID-19 verstorben.