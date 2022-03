„3 Monate ohne Auto“ startet im April – Verlängerung der Bewerbungsfrist bis 15. März

Bielefeld (bi). Für die zweite Runde des erprobten Projekts „3 Monate ohne Auto“ sind noch wenige Plätze frei, für die sich Interessierte bis zum 15. März bewerben können.

Die Projektphase beginnt am 1. April und endet am 30. Juni 2022. In dieser Zeit haben die Teilnehmenden, die bisher vorwiegend mit dem eigenen Pkw unterwegs sind, die Chance, die Wege in ihrem Alltag anders, gesünder und klimafreundlicher zu organisieren. Dabei werden sie von der Stadt Bielefeld mit einem Budget von maximal 400 Euro für Ausgaben, die bei der klimafreundlichen Mobilität entstehen, wie ÖPNV-Tickets, Fahrradzubehör oder Regenausrüstung, sowie Informationen und Beratung unterstützt. Die Teilnehmer*innen verpflichten sich, für die Dauer von drei Monaten das zur Verfügung stehende Auto nicht zu benutzen.