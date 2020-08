28.08.2020 – Foto Tag in Gütersloh

Innenstadt wird zur Fotolocation

Gütersloh. Im Rahmen der Aktion „Sommer in der Stadt“ von der Gütersloh Marketing GmbH (gtm) wird die Gütersloher Innenstadt am Freitag, 28. August zur Fotolocation. Der original Fotobulli aus Köln macht einen kleinen Zwischenstopp auf dem Berliner Platz. Zwischen 12 und 19 Uhr können sich die Besucher der Innenstadt ein kleines Fotoandenken mit nach Hause nehmen.

Für alle, die lieber hinter der Kamera stehen hat die gtm einen kleinen Fotomarathon durch die Innenstadt organisiert. Fotobegeisterte erhalten verschiedene Fotoaufgaben, die in der Innenstadt gelöst werden müssen. Die Fotoergebnisse werden vor Ort ausgedruckt und im Laufe des Tages am Berliner Platz aufgehangen. Unter allen eingesendeten Bildern werden die drei kreativsten ausgewählt und prämiert. Die Gewinner erhalten einen Gütersloher Geschenk Gutschein (GGG) im Wert von 50 Euro und das Buch „111 Orte in OWL die man gesehen haben muss“ (1. Platz), einen GGG im Wert von 30 Euro und einer Gütersloh-Tasse (2. Platz) und einen GGG im Wert von 10 Euro und einen Gütersloh-Turnbeutel (3. Platz).

Die schönsten Fotos werden außerdem im innerstädtischen Einzelhandel ausgestellt sowie auf den sozialen Netzwerken der gtm veröffentlicht. Die Fotoaufgaben und weitere Informationen zum kleinen Fotomarathon gibt es ab sofort unter https://www.guetersloh-marketing.de/content/aktuelles/foto-tag.html