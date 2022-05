19. Mai: Infotag am Campus Minden

Bielefeld. Am Donnerstag, 19. Mai, lädt der Campus Minden von 14 bis 16.30 Uhr zum Hochschulinfotag ein. Dabei stellen sich alle Studiengänge vor, die Labore sind geöffnet und bieten Mitmach-Aktionen an. Mensa, Cafeteria und Hochschulbibliothek laden zum Verweilen ein. Die Studienberatung, kooperierende Unternehmen und die Fachschaft sind ebenfalls vertreten.

Alle Infos sowie die Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://www.fh-bielefeld.de/minden/hit

Der Infotag richtet sich sowohl an Studieninteressierte, als auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die schon immer einmal einen Einblick ins Campusleben auf dem Gelände der ehemaligen Artilleriekaserne bekommen wollten. So können die Besucherinnen und Besucher in der Maschinenhalle eine eigene Eiswürfelform an der Tiefziehmaschine kreieren oder beim Architektur-Memory testen, wie gut sie Grundrisse Gebäuden zuordnen können. Roboter Pepper erklärt im IoT-Labor, wie das Internet der Dinge unser Leben verbessern kann. Im Labor für Wasserwirtschaft kann man Säure- und Laugebestimmung mit einfachen Hausmitteln testen oder etwas über die Enthärtung von Trinkwasser lernen. Eine Fischaufstiegsanlage gibt es ebenfalls zu erkunden im Labor für Wasserbau und es gibt viele weitere spannende Einblicke.

Bauwesen, Ingenieursstudiengänge und Informatik

Neben „Architektur“ und „Bauingenieurwesen“ bietet der Campus auch „Projektmanagement Bau“ an. Im Studiengang „Infrastrukturingenieurwesen“ lernen die Studierenden, Projekte für Straßen-, Schienen- und Wasserverkehrswege sowie die Wasser- und Energieversorgung technisch und wirtschaftlich zu planen, zu realisieren und zu betreiben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Tiefbau.

Informatik kann man in Minden als Bachelor und Master studieren, im Fokus steht dabei die Softwareentwicklung. Hier bietet die FH die Möglichkeit, das Studium in einer 4-Tage-Woche zu absolvieren.

Eine Besonderheit sind die praxisintegrierten Studiengänge Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen: Bei diesem dualen Studienmodell sind die Studierenden während der gesamten Studiendauer von sieben Semestern in einem Unternehmen angestellt und erhalten eine Vergütung. Theoriephasen am Campus Minden wechseln sich mit Praxisphasen im Unternehmen ab. Die Hochschule kooperiert mit einer Vielzahl an Unternehmen der mittelstandsgeprägten Region Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus, die technikbegeisterte Nachwuchskräfte suchen. Einige Unternehmen sind auch am Infotag vor Ort, um sich den Studieninteressierten vorzustellen, unter anderem WAGO, Minda, Schüco, Continental oder Goldbeck. Bewerben kann man sich für Praxisplätze zum Studienbeginn im August 2023, es gibt aber auch noch vereinzelt Plätze in diesem Jahr zu besetzen. „Wer also von Beginn des Studiums an den Bezug zur Praxis sucht, ist hier genau richtig“, so Prof. Dr. Oliver Nister, Dekan am Campus Minden.

Seit 2020 bietet der Standort auch den interdisziplinären, in Teilzeit studierbaren Master „Integrierte Technologie- und Systementwicklung“ als Anschluss für die praxisintegrierten Bachelorstudiengänge und andere Bachelorabsolventen an.

Über den Campus Minden

Am Campus Minden der Fachhochschule (FH) Bielefeld studieren mehr als 1.800 junge Menschen in acht Bachelor- und drei Masterstudiengängen. Der Campus an der Artilleriestraße 9 wird aktuell bis zum Ende des Sommers komplett saniert sein. Neben dem besonderen Flair der historischen Gebäude ist es die familiäre Atmosphäre, die den Campus Minden zu einem echten Geheimtipp macht. Traditionell werden die Studienanfänger während der „Ersti-Woche“ Ende September von studentischen Teams höherer Semester betreut und lernen so die anderen Studierenden, die Mitarbeiter*innen und Professor*innen, den Campus, die City und das Weserbergland kennen.