Farmhouse Jazzclub – Matti Klein Soul Trio – letztes Konzert 2020

Harsewinkel. Am 19.09 und 20.09 findet das letzte Konzert im Jahr 2020 statt. In dieser letzten Runde ist Matti Klein zusammen mit Lars Zander und André Seidel zu Gast im Club.

Matti Klein ist gefragter Solist und Sideman der Berliner Szene und hatte als solcher bereits die Gelegenheit mit so herausragen-den Musikern wie Nils Landgren, Ed Motta, David. T. Walker und Herbert Grönemeyerzusammen-zuarbeiten. Mit der Jazzfunk-Band Mo’ Blow gewann er mehrere Jazzpreise. Nach klassischer Klavierausbildung und Jazzstudium entwickelte er eine Leidenschaft für klassische E-Pianos wie Wurlitzer, Rhodes Bass, Clavinet und analoge Synthesizer und lebt diese in seinen eigenen Projekten wie dem Soul Trio aus. Dieses einzigartige, extrem funkige Groove-Ensemble aus Vintage-Keys, Bassklarinette/Tenorsax und Schlagzeug reißt ungemein mit und besticht durch unglaubliche Sounds, die an den Soul-Jazz der 60er und 70er Jahre erinnern.

Wurlitzer/Rhodes Bass: Matti Klein; Tenorsaxophon/Bassklarinette: Lars Zander; Schlagzeug: André Seidel

Samstag 19.09.2020 ab 17 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr); Sonntag 20.09.2020 ab 12 Uhr (Einlass ab 11:30 Uhr)

Eintritt: 12€/ermäßigt 8€

Reservierungen sind ab sofort über unsere Homepage möglich:

http://www.farmhouse-jazzclub.de/joomla3/index.php/veranstaltungen/reservierungen

Die Veranstaltung findet ausschließlich draußen in unserem „Jazzgarten“ statt und wird nur bei Unwetter abgesagt.