Stadtverwaltung weiter für Publikumsverkehr geschlossen

Höxter. Aufgrund der grundsätzlichen Verlängerung der weitreichenden Kontaktbeschränkungen des öffentlichen Lebens wird die Verwaltung der Stadt Höxter für den Publikumsverkehr weiterhin bis zum 28.03.2021 geschlossen bleiben. Das Präsenzpersonal ist reduziert.

In dringenden und unaufschiebbaren Fällen ist weiterhin eine telefonische Terminvereinbarung in der Verwaltung möglich. So wird die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt, während sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Besucherinnen und Besucher geschützt werden.