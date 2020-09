SARAH BOSETTI – mit Liebe gegen Hasskommentare

Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe – mit Liebe gegen Hasskommentare

Lügde. Sie ist Poetry-Slammerin, Literatin und Kabarettistin: Sarah Bosetti gehört zu den intelligent-unterhaltsamsten Frauen, die das deutschsprachige Bühnengeschehen gerade zu bieten hat. Schon im April wollte die KULTUR IM KLOSTER diese großartige Newcomerin dem Publikum im Klostersaal Lügde präsentieren. Aber bekanntlich kommt in diesem Jahr vieles anders als ursprünglich geplant. Der Ersatztermin für den Auftritt mit dem Erfolgsprogramm „Ich hab nicht gegen Frauen, du Schlampe – mit Liebe gegen Hasskommentare“ kann nun aber am 11. September 2020 um 20 Uhr stattfinden.

Sarah Bosetti hat eine Superkraft: Sie kann Hass in Liebe verwandeln! Während sich ganz Deutschland fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt sie die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten. Misogynie wird zur Pointe, Sexismus zu Schmalz und irgendwo dazwischen wird das Patriarchat zu Poesie.

Selbstverständlich wurde für die Veranstaltung ein Konzept erarbeitet, das nicht nur die Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigt, sondern ebenso eine angenehme Atmosphäre bietet. Daher wurde die Zuschauerzahl auf insgesamt 100 Plätze begrenzt. Ansonsten gelten natürlich auch im Klostersaal die üblichen Abstandsregeln. Bis zur Einnahme eines festen Sitzplatzes ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, und alle Gäste werden anhand eines Sitzplanes erfasst, damit die besondere Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird. Getränke sind wie gewohnt vor der Veranstaltung und in der Pause erhältlich.

Am 11.09.2020 um 20 Uhr im Klostersaal Lügde (Ersatztermin für den 25.04.2020); In der Reihe KULTUR IM KLOSTER, eine Zusammenarbeit von KulturBüro-OWL und Kolpingsfamilie Lügde

Alle verkauften Karten und Abonnements aus dem Frühjahr behalten natürlich ihre Gültigkeit für diesen Ersatztermin. Ein kleines Kontingent von Restkarten für diese Veranstaltung ist noch in der Vorverkaufsstelle in der Tankstelle Hubert Thiele, Dieselstraße 2, in Lügde erhältlich.