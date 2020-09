09.10.2020 – Bielefelder Philharmoniker – 1. SYMPHONIEKONZERT

Richard Wagner Siegfried-Idyll

Georg Friedrich Händel Concerto grosso op. 3/1

Maurice Ravel Introduction et Allegro für Harfe, Klarinette, Flöte und Streicher

Joseph Haydn Symphonie Nr. 45 fis-Moll Abschiedssymphonie

Gordon Langford London Miniatures

Bielefeld. Im ersten Symphoniekonzert der Bielefelder Philharmoniker trifft die Festlichkeit eines Concerto grosso aus Händels Feder auf Wagners Siegfried-Idyll – ein Kleinod, das direkt in die Welt des Ring der Nibelungen führt. Ravels delikates Harfenterzett erhält ein bemerkenswertes Pendant in den Londoner Miniaturen für Bläserensemble von Gordon Langford. Haydns Abschiedssymphonie spricht in diesen Zeiten wohl für sich selbst. Alexander Kalajdzic leitet die Bielefelder Philharmoniker, Harfensolistin ist Sylvia Gottstein.

BIELEFELDER PHILHARMONIKER Fr. 09.10. um 20:00 Uhr / Ort Rudolf-Oetker-Halle, Großer Saal Harfe Sylvia Gottstein / Leitung Alexander Kalajdzic