05.09.2020 – Boogie Woogie Company im Farmhouse Jazzclub

Harsewinkel. Im Sommer 1964 trafen sich der Boogie Woogie Pianist Leo von Knobelsdorff und der Modern Jazz-Gitarrist Ali Claudi nebst Rhythmusgruppe zu einer Jamsession. Das war die Geburtsstunde der Boogie Woogie Company, die durch die Verbindung mit modernen Jazzelementen den Boogie Woogie neu beleben und weiterentwickeln sollte. Der Boogie Woogie Company ist es in der Folge gelungen, Tradition und Moderne zu einem zeitgenössischen Boogie Woogie Band Stil zu kombinieren. Die lebenslustige, vielfältige Musik mit Frische und Power bringt seit jeher das Publikum zum Rasen.

Gitarre: Ali Claudi

Klavier: Daniel Paterok

Bass: Eric Richards

Schlagzeug: Kalle Hoffmeister

Samstag 05.09.2020 ab 17 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr)

Eintritt: 12€/ermäßigt 8€

Die Veranstaltung findet ausschließlich draußen in unserem „Jazzgarten“ statt und wird nur bei Unwetter abgesagt. Also zieht Euch passend an! Wir bemühen uns, Euch durch Schirme etc. vor Regen zu schützen.