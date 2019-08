Lippstadt. Das Bewusstsein für gesunde Ernährung und für Produkte aus der Region wächst von Jahr zu Jahr. Die Bereitschaft, Lebensmittel selbst herzustellen ebenso. Mit der neuen, von Stadtführer Ulrich Bökenkamp ausgearbeiteten Baumrad-Führung „Von der Streuobstwiese zur Obstplantage“ wird genau diese Philosophie aufgegriffen.

In Hellinghausen lernen die Teilnehmer die verpachtete Streuobstwiese von Ulrich Bökenkamp mit mehr als 30 verschiedenen Apfelbaumsorten kennen und verkosten den dort angebotenen Apfelsaft. Bei dieser Gelegenheit gibt der Experte einen Teil seines großen Fachwissens rund um den Apfel und die Entwicklung des hiesigen Obstanbaus preis. Danach besuchen die Teilnehmer zwei weitere Streuobstwiesen in der Nähe vom Stift Cappel und in Bad Waldliesborn. Dabei wird der Frage nachgegangen, warum Streuobstwiesen inzwischen als Kulturgüter gelten. Schließlich erreicht die Gruppe außerhalb von Bad Waldliesborn eine moderne Obstplantage mit einem dazugehörigen Landmarkt. Die Arbeit auf diesem Obsthof wird ebenso vorgestellt wie auch Rezepte rund um den Apfel. Wer sich für Mythen und Sagen zum Lieblingsobst der Deutschen interessiert, darf sich auf interessante Geschichten freuen. Außerdem können sich die Teilnehmer vor der Rückfahrt mit Kaffee und Kuchen stärken.

Die 20 km lange Radtour dauert ca. 3,5 Stunden und startet am Rathaus.

Die Teilnehmerzahl dieser Führung, die am Sonntag, 1. September, ab 14 Uhr angeboten wird, ist begrenzt. Daher bittet die Stadtinformation im Rathaus um Anmeldung unter Tel. (0 29 41) 5 85 15. Der Kostenbeitrag für die Fahrradtour beträgt für Erwachsene 7,00 Euro; Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 3,50 Euro.