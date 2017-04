Bad Salzuflen. Pünktlich im April beginnt die Kurparksaison im Hortus Vitalis und im Landschaftsgarten.

Der geschlossene Kurparkbereich im Hortus Vitalis ist täglich von 9.00 Uhr bis mindestens 17.00 Uhr geöffnet und über die Lietholzstraße zugänglich. Auf der großzügigen Rasenfläche des Hortus Vitalis laden Liegen, Strandkörbe und Baumelbänke zum Verweilen und Erholen ein.

Erfrischungsgetränke und Snacks sind am neuen Servicepavillon erhältlich. Dort kann man zum Kaffee und Muffin dann gleich noch ein Andenken an Bad Salzuflen mitnehmen.

Zu erreichen ist der Hortus Vitalis bequem mit dem Pendelbus „Paul“, der täglich ab 10.15 Uhr im 30-Minuten-Rhythmus vom Roten Platz vor dem ErlebnisGradierwerk abfährt und an der Lietholzstraße und am Kurparksee hält.

Im Landschaftsgarten erwartet die Gäste neben dem Kneipp-Erlebnisparcours auch der Sole-Sonnenhof am Gustav-Horstmann-Sprudel mit Informationen rund um das Thema Sole und Salz sowie ausreichend Liegen und Bänken zum Entspannen.

Für alle, die es etwas aktiver mögen: Mit Saisonbeginn startet auch wieder das „Aktiv im Park“-Angebot mit beispielsweise Wassertreten am Kneipp-Erlebnisparcours im Landschaftsgarten, Atemgymnastik am ErlebnisGradierwerk sowie Qi Gong und Bewegungsmeditation am Aktivpunkt im Hortus Vitalis. Im Vitalzentrum starten in den nächsten Wochen eine Reihe neuer Kurse. Ob Yoga, Dance Aerobic oder AquaGymnastik – es ist für jeden etwas dabei. Weitere Informationen: Staatsbad Vitalzentrum, Telefon: 05222-183 800.

Der Fahrradverleih mit City- und Trekkingrädern sowie E-Bikes steht den Besuchern ebenfalls wieder in der Tourist Information zur Verfügung. Weitere Informationen: Tourist Information, Telefon: 05222-183 183.

Die Neugestaltung des Kurparks beginnt am 1. April mit vorbereitenden Maßnahmen. Die Konzerthalle, in der die Kurkonzerte und der Trinkbrunnenausschank stattfinden, bleibt aber zugänglich.