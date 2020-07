Neue Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Gehrden

Gehrden. Die neue Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus in Gehrden konnte heute an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr übergeben werden. „Von einem zeitgemäßen Feuerwehrhaus erwarten wir, dass es die Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Raumbedarf erfüllt. Mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Gehrden möchten wir diesen Anforderungen zum Schutz der Bevölkerung gerecht werden“, erklärt Bürgermeister Hermann Temme bei der Einweihung der neuen Halle. Die verantwortungsvollen Aufgaben der Feuerwehren erfordern eine gute Ausstattung und dazu werde diese Baumaßnahme viel beitragen, erklärt Temme.

Bereits im Herbst erfolgt der zweite Bauabschnitt