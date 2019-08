Kreative Aufwertung des Wanderwegs „Stukenbrocker Zeitreise“

Projekt Familien.Zeit.Natur des Naturparks geht an den Start

Schloss – Holte (Stukenbrock). Die neuen Markierungszeichen des am Heimathaus Stukenbrock beginnenden Wanderwegs „Stukenbrocker Zeitreise“ werden dem ein oder anderen Spaziergänger schon aufgefallen sein.

Jetzt wird die Zeitreise mit Leben gefüllt. Im Rahmen des Projektes „Familien.Zeit.Natur“ des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge erfolt die künstlerische Aufwertung des ursprünglichen Wanderswegs A2. Hierzu greifen derzeit die Kinder der OGS der Katholischen Grundschule zu Pinsel und Farbe; entlang der Ottenheide einer Teilstrecke des Karnevalzuges, werden auf dem Bürgersteig karnevaltypische Figuren gemalt. Ebenso bekommt der Gehweg beim Sportplatz eine lustige Bemalung. Etwas ganz Besonderes hat sich der Heimat – Verkehrsverein an den Teichen jenseits des Wanderparkplatzes Bokelfenner Straße ausgedacht. Dies wird hier aber noch nicht verraten. Denn unterwegs sind die insgesamt acht Stationen des Weges besondere Aktionen bis Sommer 2020 geplant.

Es lohnt sich also, immer einmal wieder nach etwas Neuem Ausschau zu halten. Zum Wanderweg wird zudem eine Informationstafel am Heimathausa entstehen sowie eine Art Schatzkarte, die Familien in die Natur lockt.“Die Stukenbrocker Zeitreise ist nur eine von sechs Entdeckertouren, die wir für die Familien.Zeit.Natur. im Naturpark gestalten. Jede Tour steht für sich, ist aber auch Teil eines großen Puzzles, anhanad dessen Familien ihre Heimat erkunden können. Wir freuen uns über das große Heimat – und Verkehrsvereins sowie über die unkomplizierte Begleitung durch die Stadt Schloss – Holte – Stukenbrock, die dies Projekt erst ermöglicht“, erklärt Birgit Hübner.