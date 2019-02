Vom 25. Februar bis 10. März 2019 spendet das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB gGmbH 5% des Nettoumsatzes der AfB-Shops in Deutschland und des deutschen AfB- Onlineshops an die bundesweit einzigartige Stiftung HUMOR HILFT HEILEN von Dr. Eckart von Hirschhausen.

Inklusionsunternehmen fördert mehr Menschlichkeit in der Medizin

Bei AfB („Arbeit für Menschen mit Behinderung“) arbeiten 380 Mitarbeiter, 47% haben eine Behinderung. „Als Inklusionsunternehmen wissen wir, wie wichtig Respekt und Mit- Menschlichkeit am Arbeitsplatz sind“, sagt AfB-Gründer Paul Cvilak. „Manche unserer Mitarbeiter haben oder hatten längere krankheitsbedingte Ausfälle. Natürlich sind wir interessiert daran, dass sie schnell wieder einsatzbereit sind. Wir sind überzeugt davon, dass Lebensfreude einen wesentlichen Beitrag zum Genesungsprozess darstellt. Daher freuen wir uns sehr über die schöne Zusammenarbeit mit HUMOR HILFT HEILEN.“

Seit 10 Jahren Heilerfolge durch menschliche Zuwendung

Dr. Eckart von Hirschhausen gründete vor 10 Jahren die Stiftung HUMOR HILFT HEILEN mit dem Ziel, die positiven und heilsamen Kräfte des Humors dahin zu bringen, wo es sonst wenig zu lachen gibt: Dafür schult die Stiftung nicht nur bundesweit Pflegekräfte und Ärzte durch Humorworkshops, sondern fördert flächendeckend Visiten von therapeutischen Klinikclowns bei schwerkranken Kindern, Erwachsenen und Senioren im Krankenhaus, aber auch in Pflegeeinrichtungen wie Altenheimen. Die professionellen Klinikclowns bringen Leichtigkeit, Mut und Hoffnung – und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Heilerfolg: So vermindert die Begleitung eines Kindes vor der Operation durch einen Klinikclown nachweislich Stress, stärkt das Vertrauen des Kindes und baut Ängste ab.

Mit „social & green IT“ haben alle gut lachen

Doch nicht nur kleine Patienten haben gut lachen bei der AfB-Spendenaktion: Auch IT- begeisterte Kunden dürfen sich bei AfB auf aufbereitete Marken-Geräte zu einem guten Preis freuen. „Wir haben hochwertige Business-IT im Sortiment mit neuer Software und bis zu 3 Jahren Garantie“, sagt AfB-Verkaufsleiter Carsten Huck und ergänzt: „Bei uns stimmt die Technik, Microsoft authorisiert uns seit vielen Jahren als offizieller Refurbisher. Erstklassige PCs und Notebooks von HP, Dell oder Lenovo gibt es bei uns ab 149,- Euro.“ Durch die Produktzweitnutzung tragen die Käufer dazu bei, dass weniger Rohstoffe abgebaut werden müssen und das Klima geschont wird. Und sie fördern mit ihrem Einkauf die Inklusion in Deutschland, denn das gemeinnützige Unternehmen AfB reinvestiert seine Überschüsse in den Ausbau weiterer inklusiver Arbeitsplätze.

„Ich freue mich, dass meine Stiftung von einem so wertvollen Projekt bedacht wird und möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Wir brauchen viel mehr grüne und soziale Projekte in Deutschland“, ist Eckart von Hirschhausen überzeugt: „Der Gedanke, IT wieder zu vermarkten, damit Ressourcen zu schonen und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen, ist eine tolle Sache und sehr unterstützenswert!“

Über die AfB gGmbH

Das Unternehmen AfB gemeinnützige GmbH beweist, dass Social Entrepreneurship auch in der IT-Branche funktioniert. Als Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen schafft die AfB mit der Wiederaufbereitung ausgedienter Hardware Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und trägt gleichzeitig dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 19 AfB-Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz und arbeiten über 380 Mitarbeiter, davon 47 % Menschen mit Behinderung. In der Slowakei entsteht gerade der 20. Standort.

AfB übernimmt nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht die darauf befindlichen Daten, rüstet sie auf, bespielt sie mit neuer Software und verkauft sie mit bis zu 3 Jahren Garantie. Im vergangenen Jahr wurden durch die Partnerschaften mit rund 700 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen europaweit über 360.000 ausgediente IT-Geräte bearbeitet.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde die AfB unter anderem mit dem Rudolf-Freudenberg-Preis (2018), der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland (für Geschäftsführer Paul Cvilak, 2017), dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft (2014) und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2012) ausgezeichnet.