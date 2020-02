Informationen des Gesundheitsamtes zum neuartigen Coronavirus (2019-nCoV)

Im Dezember 2019 ist ausgehend von der Stadt WUHAN in China eine neuartige Lungenerkrankung aufgetreten, die sich seit Januar 2020 auch in anderen Ländern verbreitet. Mittlerweile sind erste Fälle auch in Deutschland nachgewiesen worden.

Der Ausbruch dieser Erkrankung wird durch ein neuartiges Coronavirus verursacht, das eng mit dem SARS-Virus verwandt ist. Viele Eigenschaften des Virus sind noch unbekannt, so z.B. wie leicht es übertragen wird oder wie schwer die Krankheit verläuft. Das neue Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es wurden Ende Januar auch einzelne Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die offenbar noch keine Symptome gezeigt haben. Da die frühen und leichten Symptome der Erkrankung wie Husten oder Schnupfen sich auch bei den in dieser Jahreszeit auftretenden grippalen Infekten und der Virusgrippe (Influenza) finden, ist bei entsprechenden Beschwerden ohne Kontakte zu nachweislich Erkrankten oder einem Aufenthalt in einem betroffenen Land / Gebiet innerhalb der letzten 14 Tage eher an eine solche Atemwegserkrankung zu denken.