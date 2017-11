Fit durch ein bewegtes Leben

Horn Bad-Meinberg. Der 6. Offene Therapietag der MediClin Rose Klinik stand unter dem Motto „Leben bewegt“ − zwei Worte, die die 500 Besucher durchaus ernstgenommen haben. Viele von ihnen unterzogen sich einem Fitnesstest, den die Sporttherapeuten vorbereitet hatten und holten sich Anregungen für das optimale Training und eine ausgewogene Ernährung.

Das Therapeutenteam der MediClin Rose Klinik war sechs Stunden lang im Dauereinsatz, um die Therapieangebote der Rehaklinik vorzustellen, die sowohl ambulant als auch stationär genutzt werden können. Beim Fitnesstest hatten die Therapeuten die Latte hoch gelegt: Die Besucher konnten sich an den Durchschnittswerten der Therapeuten messen, und zwar in Disziplinen wie Unterarm-Stütz, Rumpfrotation oder Sit-Ups. Nach der Auswertung gab es an der nächsten Station individuelle Trainingstipps. Zur Entspannung boten die Physiotherapeuten kostenlose Schnuppermassagen an.

Wer lieber kreativ werden wollte, fand in der Ergotherapie die Möglichkeit des therapeutischen Werkens. Aus Peddigrohr und Papier stellten die Besucher Dekosterne her. Für Stärkung sorgten die leckeren Rezeptanregungen der Diätassistentinnen, die sich in diesem Jahr dem Thema „Ernährung bei Rheuma“ gewidmet und unter anderem einen Matjes-Kartoffelsalat und Olivenbrot mit Tunfischcreme vorbereitet hatten.

Wie die Rose Klinik das Thema Handhygiene in den Klinikalltag einbaut, stellte das Pflegeteam vor. Denn die MediClin Rose Klinik nimmt an der „Aktion Saubere Hände“ teil. Die Besucher durften ihre Hände am Offenen Therapietag mit einer fluoreszierenden Lösung desinfizieren und anschließend in der Black Box testen, wie wirksam die Handdesinfektion war.

Auf große Begeisterung stießen die zahlreichen Aussteller mit ihren Angeboten. „Betten Köller“ hatte zwei Betten samt Lattenrost und Matratzensystem aufgebaut und beriet die Besucher umfangreich zur Anatomie eines gesunden Schlafes − ein Angebot, das ebenso gut angenommen wurde wie die Hörtests von HörSysteme Diekmann oder die Venenmessung vom Sanitätshaus Müller. Die Praxis „Körperkonzept“ aus Paderborn stellte die Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht vor.

„Es ist schön, nach so einem Tag mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, dass Besucher, Kollegen und Aussteller zufrieden sind“, resümierte Gunnar Severin, stellvertretender Therapieleiter. Und es gibt noch einen Grund zur Freude: Durch Spenden für die Massagen, das Essen und das Glücksrad ist eine dreistellige Summe für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zusammengekommen.