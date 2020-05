Ein Jahr Klimakampagne OWL – eine starke Bilanz

63 Kommunen und 21.000 Bürger machen mit – Paderborn, Lage, Salzkotten und Minden mit Modellprojekten

Düsseldorf. Eigentlich sollte es im Mai in Steinheim eine große regionale Klimakonferenz geben – bis Corona einen Strich durch die Planungen machte. Jetzt zieht die Region OstWestfalenLippe ( Eigentlich sollte es im Mai in Steinheim eine große regionale Klimakonferenz geben – bis Corona einen Strich durch die Planungen machte. Jetzt zieht die Region OstWestfalenLippe ( OWL ) gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW auch ohne Konferenz Bilanz nach dem ersten Jahr Klimakampagne OWL. Und die fällt – trotz der Umstände – ausnahmslos positiv aus. 63 Kommunen machen inzwischen mit, fast 21.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich an den Aktionen der Klimakampagne seit Gründung im April 2019 beteiligt.

„Städte, Gemeinden und Kreise sind Experten für den Klimaschutz. Wenn wir kooperieren, dann verstärken wir den positiven Effekt fürs Klima – und Zusammenarbeit ist unsere Stärke in OWL“, so Manfred Müller, Sprecher der Landräte in OWL. Und Lothar Schneider, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW , ergänzt: „Kommunen besitzen nach unserer Erfahrung gerade im Bereich des Klimaschutzes hohe Problemlösungskompetenzen und die notwendige Beweglichkeit, um Projekte auch kurzfristig umsetzen zu können. Das macht die Kommunen so wichtig, wenn es um die Bewältigung der Herausforderungen durch den Klimawandel geht.“

Rückblick: Im April 2019 unterzeichneten 59 Landräte und Bürgermeister aus der Region OWL in Herford das Kommuniqué für eine regionale Klimakampagne. Mit ihren Unterschriften versicherten sie, dass sie den Klimaschutz als eine bedeutende Aufgabe ansehen, deren Erfüllung sie nach Kräften fördern wollen. „Überzeugt hatte sie Prof. Guido Grosse mit seinem Statement zur Lage der Permafrostböden weltweit sowie die jungen Leute von Fridays For Future mit ihrem Appell an die Verwaltungsleitungen als diejenigen, die vor Ort die Entscheidungen treffen“, erinnert sich Petra Schepsmeier, Klimanetzwerkerin für OWL bei der EnergieAgentur.NRW

Die EnergieAgentur.NRW arbeitet im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums und in Kooperation mit den kommunalen Klimaverantwortlichen an der Umsetzung der Klimakampagne. Seit dem Auftakt in Herford sind vier weitere Kommunen dem

Bündnis beigetreten. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen fünf für alle Kommunen relevante Themen: Mobilität, Sanierung, erneuerbare Energien, Nutzerverhalten und Klimafolgenanpassung. Der Impuls zur Kampagne kam von den Kommunen selbst.

Gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW und der OWL GmbH entwickelte ein Lenkungskreis professionelle Instrumente, um Informationen rund um den Klimaschutz in die Breite tragen zu können. Faltblätter, Plakate und Postkarten, eine Klimafibel und viele andere Medien bieten Zahlen und Fakten für praktischen Klimaschutz zum Beispiel auf Stadtfesten, Vortragsreihen oder Messen. Alle Medien sind kostenlos abrufbar und erleichtern die tägliche Klimaschutzarbeit. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen regionalen Klimaschutztag geben. Daran können die Bürger zum Beispiel teilnehmen, indem sie unter dem Motto „Dein Foto für den Klimaschutz“ ihren Kommunen bis zum 5. Juni Bilder rund um den Klimaschutz zuschicken.

Ganz aktuell entwickeln vier Modellkommunen mit der Klimakampagne konkrete CO2-senkende Maßnahmen als nützliche Blaupausen für ganz OWL in den Themenfeldern „PV auf Unternehmensdächern“ (Salzkotten), „Ländliche Mobilität“ (Lage), „Klimafolgenanpassung“ (Paderborn) sowie „energetische Sanierung im Quartier“ (Minden).

Die für Mai geplante Konferenz in Steinheim wird auf April 2021 verschoben. Dann wird es unter anderem auch darum gehen, neue thematische Impulse zu setzen.