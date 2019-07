ASSMANN nominiert für deutschen Nachhaltigkeitspreis

Meller Büromöbelhersteller im Rennen für wichtigsten Nachhaltigkeitspreis Europas

Melle. Als eines von wenigen mittelständischen Unternehmen in seiner Größenordnung veröffentlicht die ASSMANN Büromöbel GmbH und Co. KG alle zwei Jahre einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht. Darin sind die Leistungen im Bereich des nachhaltigen Denkens und Handelns dokumentiert und detailliert erläutert. Aufgrund dieser nachvollziehbaren, gelebten Nachhaltigkeitsstrategie wurde das Meller Familienunternehmen aktuell für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, den größten seiner Art in Europa.

„Die Nominierung zeigt, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit vorne mitspielen“, freut sich Dirk Aßmann, geschäftsführender Gesellschafter von ASSMANN. „Dadurch wird sichtbar, dass unsere seit Jahren konsequente Firmenstrategie auch überregional und national große Beachtung findet.“ Seit nunmehr 20 Jahren betreibt ASSMANN ein festgeschriebenes Umweltmanagement und setzt auf natürliche Ressourcen. Das betrifft die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie von wiederverwendbaren Materialien oder Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Durch regelmäßige Schulungen werden auch die Mitarbeiter weitergebildet und zu diesem wichtigen Thema sensibilisiert. Die Gewinner des deutschen Nachhaltigkeitspreises werden am 22. November 2019 in Düsseldorf im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstags, – der meistbesuchten jährlichen Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger Entwicklung – bekannt gegeben und prämiert. Der Preis ist eine Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Die Nominierung und Prämierung wird vorgenommen von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

Über ASSMANN

Die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG ist ein europaweit tätiges Familienunternehmen. Stammsitz und Produktionsstandort ist Melle bei Osnabrück. In einer der modernsten Büromöbelproduktionen Europas entwickelt und fertigt das 1939 gegründete Unternehmen funktionelle und designorientierte Büromöbelsysteme und Einrichtungslösungen mit hohem Qualitätsanspruch. ASSMANN erzielte im Jahr 2018 mit 385 Mitarbeitern einen Umsatz von 130 Millionen Euro. Geschäftsführender Gesellschafter ist Dirk Aßmann, der das Unternehmen in der dritten Generation führt. Die Erfolgsgeschichte beruht seit Jahren auf dem ASSMANN-Prinzip „Gute Arbeit“, das als Leitmotto fest mit den internen Arbeitsabläufen verbunden ist. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen eine durchgängige und konsequente Nachhaltigkeitsstrategie.Das breite Produktportfolio reicht von flexiblen Schreibtisch- und Stauraumsystemen über Empfangs-, Seminar- und Akustik-Lösungen bis zu modernen Loungemöbelsystemen. Zum weiteren Leistungsangebot für Kunden und Handelspartner gehören Dienstleistungen wie konzeptionelle Raumplanung, individuelle Beratung und Einrichtung moderner Arbeitswelten sowie die Auslieferung mit eigenem Lkw-Fuhrpark und Montageservice. Das Unternehmen ist mit Vertriebsstandorten und Showrooms in Berlin, Frankfurt, München, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg sowie London, Paris, Moskau, Glasgow, St. Petersburg, Neuchâtel, Manchester und Amsterdam in Deutschland und Europa präsent.