Letzte Orgelvesper für 2017 in Marienmünster ​

Marienmünster. Am kommenden Sonntag endet die Serie der Orgelvespern für 2017 in Marienmünster. Über das ganze Jahr haben namhafte Orgelsolisten den Weg in den Kreis Höxter gefunden, haben Menschen begeistert und so zur kulturellen Vielfalt vor Ort beigetragen. Sie kamen z. T. aus der Region, aus ganz Deutschland und sogar aus Übersee und sind aufmerksam geworden auf die klangschönen Instrumente hier in Ostwestfalen. Das Netzwerk der Orgelroute OWL sorgt als Verbund dafür, dass auch untereinander Beziehungen entstehen, z. B. nach Ostönnen oder Oelinghausen, nach Lemgo und Marienfeld.

In Marienmünster wird KMD Friedhelm Flamme am 8.10. um 17 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Delphin Strunck spielen, die sich in Inhalt und Funktion dem Ablauf einer Vesper eignen, ein Hymnus, ein Magnificat, ein Vater unser. Als gesungenes Gebet erklingen sie im Kirchenraum und bieten so einen schönen würdigen Abschluss eines Sonntags. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte zur Förderung der Kirchenmusik gebeten.

Friedhelm Flamme studierte an der Hochschule für Musik Detmold Schulmusik, Kirchenmusik, Orgel, Dirigieren und Tonsatz und legte sein Kirchenmusik-A-Examen sowie das Konzertexamen Orgel (mit Auszeichnung) ab. An der Universität Paderborn schloss er ein Studium der Religionspädagogik ab und promovierte im Fach Musikwissenschaft über das Kompositionswerk Friedrich Guldas. Nach leitender Tätigkeit als Kirchenmusikdirektor der Hannoverschen Landeskirche arbeitet er als Lehrer, Hochschullehrer, Komponist und Arrangeur. Seine umfangreiche Diskographie umfasst Gesamteinspielungen der Orgelwerke C. Nielsens und W.F. Bachs sowie die viel beachtete CD-Reihe Organ Works Of The North German Baroque (22 CDs bei cpo). 2004 wurde ihm für seine Einspielung des Gesamtwerks von M. Duruflé der Internet Classical Award verliehen. Im März 2017 eröffnete er im Rahmen einer dreiteiligen England-Tournee eine Bach-Konzertreihe in der Londoner St. Paul’s Kathedrale; er ist stets ein gern gesehener Gast an den bedeutenden Orgeln in Deutschland, Europa und Übersee.