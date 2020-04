213 Corona-Infizierte im Kreis Herford (Stand: 03.04.2020)

Kreis Herford: Im Kreis Herford gibt es nun insgesamt 213 bestätigte Corona-Fälle. Seit gestern sind 19 neue bestätigte Fälle dazu gekommen. Inzwischen gelten allerdings insgesamt 60 Personen wieder als gesund, sodass die Zahl der aktuellen Infektionen bei 152 liegt.

Von den aktuell 152 infizierten Personen aus dem Kreisgebiet stammen 49 aus Herford, die anderen Personen verteilen sich auf Bünde (23), Löhne (22), Kirchlengern (14), Enger (10), Hiddenhausen (12), Rödinghausen (10), Vlotho (6) und Spenge (6). 8 infizierte Personen sind derzeit in stationärer Behandlung.

Akutzentrum geht an den Start – Zentrale Abstrich-Stelle am H2O weiterhin geöffnet: Mit dem Corona-Diagnose- und Behandlungszentrum an der Oststraße 23 in Herford gibt es seit Montag eine neue Möglichkeit für die Untersuchung und Behandlung von Patienten. 150 bis 200 Menschen können hier täglich behandelt werden. Das Behandlungszentrum arbeitet ohne Termine. Voraussetzung für eine Behandlung sind allerdings Symptome wie z.B. Atemwegsbeschwerden oder Fieber und möglichst ein vorheriger telefonischer Kontakt zum vertrauten Hausarzt. Nur erkrankte Menschen werden hier untersucht und behandelt, vom Abstrich bis zur Nachbehandlung. Das Zentrum ist vor allem eingerichtet worden, um die steigende Zahl von Coronavirus-Patienten adäquat versorgen zu können. Außerdem sollen die Hausarztpraxen und Krankenhäuser entlastet werden.

Derweil bleibt die zentrale Abstrich-Stelle am H2O vorerst bis nächste Woche in Betrieb. Hier gilt aber nach wie vor: Es werden nur Abstriche von Personen genommen, die durch ihren Hausarzt, eine Notfallpraxis oder den hausärztlichen Notdienst (116/117) an die zentrale Abstrich-Stelle verwiesen wurden. Personen, bei denen das nicht der Fall ist, werden an das Akutzentrum an der Oststraße verwiesen.