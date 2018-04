2. Stallgespräch „Eier vom Kiebitzhof“

Gütersloh. Die als direkte Reaktion auf den Fipronil-Skandal ins Leben gerufenen Stallgespräche auf dem Kiebitzhof sollen Produktions- und Anbaubedingungen des Bioland-Betriebs für den Verbraucher transparent machen. Am Dienstag, 17. April, 17.00 Uhr, geht die Reihe weiter, diesmal zum Thema „Eier vom Kiebitzhof“. Treffpunkt ist der Gutshof des Kiebitzhofes, Buxelstraße 83, 33334 Gütersloh. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sollten mitgebracht werden. Der Eintritt ist natürlich frei.

Das Verbraucherthema 2017 war der Fipronil-Skandal um mit Schadstoffen kontaminierte Eier. Als Reaktion auf die vielen Nachfragen zu Sicherheit und Produktionsbedingungen von Bio-Produkten wurden damals die „Stallgespräche“ initiiert. Ziel der vierteljährlichen Stallgespräche ist es, durch größtmögliche Transparenz Vertrauen in landwirtschaftliche Produkte in Bio-Qualität zu schaffen. Jedes „Stallgespräch“ dauert etwa 60 Minuten und besteht aus einer Führung und einer Gesprächsrunde. Dabei möchten die Verantwortlichen gern möglichst realistisch vorstellen, wie die tägliche Arbeit des Integrationsbetriebes aussieht.

In einer neuen Ausgabe lädt der Kiebitzhof nun am Dienstag, 17. April, alle Interessierten herzlich zu einem „Stallgespräch“ unter den Titel „Eier vom Kiebitzhof“ auf den Gutshof des Kiebitzhofs, Buxelstraße 83, 33334 Gütersloh ein. Bei einer Führung durch den Hühnerstall erklärt Sebastian Wiwianka alles Wissenswerte über die Eierproduktion vom Kiebitzhof und beantwortet im Anschluss gemeinsam mit Dr. Sebastian Menke, Leiter des Kiebitzhofs, die Fragen der Besucher. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sollten mitgebracht werden. Der Eintritt ist natürlich frei.

Mit rund 3,5 Millionen Eiern im Jahr gehört der Kiebitzhof zu den größten Bioland- Eierherstellern in Deutschland. In fünf Ställen nach den Bioland-Qualitäts-Richtlinien legen hier 15.000 Bio-Hühner. Vermarktet werden die Eier ausschließlich in der Region. Insgesamt arbeiten 16 Menschen mit und ohne Behinderung im Bereich Landwirtschaft des Kiebitzhofs.

wertkreis Gütersloh gGmbH

wertkreis Gütersloh ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit etwa 2.500 Mitarbeitenden. Als Träger von ambulanten, teilstationären und stationären Dienstleistungen der Alten- und Behindertenhilfe setzen wir uns respektvoll für behinderte und pflegebedürftige Menschen ein. Unsere Kindertageseinrichtungen stehen Kindern mit und ohne Behinderung und ihren Familien offen. Wir sind im gesamten Kreis Gütersloh aktiv. Als Motor für Inklusion gewinnen wir die Menschen mit Fachlichkeit und Erfahrung für unsere Vision von Teilhabe und gegenseitigem Respekt.