Zucchini Sistaz und Duo Zuckerhut bringen Musik in die Innenstadt

Freunde treffen, shoppen und Musik genießen beim Kulturimbiss und Kulturrad

Minden. Nach einem erfolgreichen Einstand des Kulturimbisses am letzen Wochenende geht es diese Woche gleich fulminant weiter. Der Kulturimbiss macht Station am Johanniskirchhof und am kleinen Domhof. Am Samstag rollt zudem im Rahmen von Neustart Kultur das Kulturrad ab 12 Uhr durch die Mindener Innenstadt. Auf der Route zwischen Tränke und Kaark hält das Kulturrad an beliebten Treffpunkten wie dem Marktplatz, dem Weserspucker oder auf dem Wochenmarkt und sorgt dort für musikalischen Flair und gute Stimmung.

Los geht es am 13. August um 19 Uhr auf dem Johanniskirchhof vor dem BÜZ mit den Zucchini Sistaz. Die Zucchini Sistaz begeistern auf faszinierende Weise dreistimmig singend. Mit Netzstrümpfen und falschen Wimpern katapultieren uns die drei frechen Damen in die goldene Swing-Ära. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik der 20er-50er Jahre, schillert und kokettiert allzu gerne mit Zitaten und Attitüden der gesamten Popularmusikgeschichte. So eröffnen die Zucchini Sistaz kein musikalisches Museum, sondern servieren saftigen Swing. Am 14. August tritt das Trio zusätzlich um 12 Uhr auf dem Kleinen Domhof auf.

Ebenfalls am 14. August ist das Kulturrad mit dem Duo Zuckerhut unterwegs und verbreitet beste Laune. Als „Duo Zuckerhut“ spielen Sigrun Krüger (Saxophon, Klarinette) und Ulli Kiehm (Gitarre) seit nunmehr 15 Jahren zusammen Jazz und brasilianische Musik. Seitdem sind sie freundschaftlich verbunden, und das kann man bei ihren Auftritten hören und erleben. Die beiden sind nicht nur routiniert aufeinander eingespielt, sondern interpretieren die bekannten Klassiker wie „Summertime“ oder „The Girl from Ipanema“ in bester Jazztradition immer frisch wie beim ersten gemeinsamen Auftritt. Soultitel (Sir Duke, Just the two of us) und poppige Stücke (Time after Time, Count on me) bereichern das vielfältige Programm des Duos. Los geht es um 12 Uhr.

Da in diesem Jahr, pandemiebedingt, leider keine Konzerte auf der Martinitreppe stattfinden können hat die Minden Marketing GmbH die Konzerte kurzerhand in den Imbiss und auf das Rad verlegt und bringt so Musik und gute Laune in die Innenstadt zurück.

Tickets:

Tickets für den Kulturimbiss gibt es bei der Tourist-Information, Domstraße 2 in Minden. Die Tickets sind kostenfrei. Pro Person können maximal 2 Tickets pro Act „erworben“ werden. Bitte seien Sie pünktlich vor Ort, da wir nicht besetzte Plätze nach Veranstaltungsbeginn auffüllen.

Gefördert werden die von der Minden Marketing GmbH organisierten Events im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR.

Weitere Informationen bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: 05 71 829 06 59, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, unserer Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben und in der Minden-APP.