Die große Weihnachtsaktion vom Projekt „Miteinander und nicht allein“ – Das gemeinsame Ziel

Rahden. Die derzeitige Corona-Pandemie lähmt das gesellschaftliche Leben. In vielen Städten wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt mit gemeinsamem Punschtrinken und Vernaschen von winterlichen Spezialitäten geben. Vieles von dem müssen wir, jeder für sich, in diesem Jahr ins eigene Zuhause holen. Doch wir können trotzdem, auf anderem Wege, gemeinsam kreativ werden und somit die Krise als Chance nutzen. Mit ‚Wir puzzeln Rahden‘ soll dieses Miteinander sichtbar werden – in Form vieler unterschiedlicher Puzzleteile, die sich am Ende zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Denn das Puzzle ist sinnbildlich ein Zeichen der Gemeinschaft, der Zusammengehörigkeit aller Rahdener Bürger*innen in Zeiten der Krise.

Das Projekt ‚Miteinander und nicht allein- Zeit schenken macht Freu(n)de‘

Der Fokus des durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW geförderten Projekts, deren Fördernehmer in Rahden die Dr. Bock Unternehmensgruppe ist, liegt darin, neue Angebote zu schaffen, die der Alterseinsamkeit entgegenwirken. Dies geschieht beispielsweise in Form intergenerationaler Angebote, die ein Miteinander aller im gesellschaftlichen Raum ermöglichen. Deshalb freuen wir uns bei dieser Aktion insbesondere über die freundliche Unterstützung der Stadt Rahden.

Die Zielgruppe: Alle Rahdener*innen jeder Altersgruppe

Das Ziel: Kreativ werden mit allem, was an Ideen vorhanden ist: gehäkelt, bestickt, bemalt, gekleckst, in Wort/Schrift, fotografiert etc. – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einzig das Thema ist hierbei vorgegeben: Weihnachts- und Winterzeit in Rahden.

Teilnahme und Gewinne: Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist es wichtig, dass neben dem Gestalten die Puzzleteile ausgeschnitten werden. Nur ausgeschnittene oder ausgeprickelte Puzzleteile können an dem Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es z.B. Gutscheine für Bücher, Café- Besuch und Bastelbedarf, gesponsert von der Stadt Rahden, sowie Spiele. Damit wir Euch kontaktieren können, um die Preise zu übergeben, bitten wir Euch, Name, Adresse und Alter auf dem Puzzlestück zu notieren.

Teilnahmeschluss: 21.12.2021 – Abgabeorte unter dem Stichwort „Wir puzzeln Rahden“ Projektstützpunkt ‚Miteinander und nicht allein‘ (Pro Senior) · Katzengasse 6 · 32369 Rahden, Stadt Rahden · Lange Straße 5-9 · 32369 Rahden Die Puzzleteile werden zum Schluss zu einem Ganzen zusammengefügt, Fotos davon werden u.a. auf der Homepage der Stadt Rahden präsentiert.