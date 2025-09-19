Weingenuss in der Bielefelder Altstadt – 42. Bielefelder Weinmarkt

Vom 2. bis 7. September 2025 verwandelt sich die Bielefelder Altstadt in ein stimmungsvolles Weindorf

Bielefeld. Der Bielefelder Weinmarkt lädt vom 2. bis 7. September 2025 in die historische Altstadt ein und bietet Weinliebhabern ein einzigartiges Erlebnis. Lust auf eine Weinprobe mit erlesenen Tropfen aus deutschen Weinanbaugebieten? Ob weiß, rosé oder rot – die Winzerfamilien von Mosel, Nahe, Rheinhessen, Württemberg, Ahrtal und Pfalz bringen alles für eine ausgiebige Weinverkostung mit nach Bielefeld auf den Alten Markt. Die Bielefelder Altstadt verwandelt sich in dieser Woche in ein gemütliches Weindorf.

Eröffnung mit Weinprinzessin

Seit 1982 veranstaltet Bielefeld Marketing den Weinmarkt in der Altstadt – dieses Jahr mit 29 Ständen vom Alten Markt über die Niedernstraße bis zum Altstädter Kirchplatz. Die feierliche Eröffnung findet am Dienstag, 2. September 2025, um 12 Uhr statt. Oberbürgermeister Pit Clausen wird von der amtierenden Deutschen Weinprinzessin Julia Lambrich aus der Weinregion Mittelrhein unterstützt.

Per Weinprobe den Lieblingswein entdecken

Besucher können bei einer Do-It-Yourself-Weinprobe auf dem Alten Markt ihren neuen Lieblingswein entdecken. Auf Postkarten mit dem Motto „Zu Vino sagen wir nie no“ können sich Weinfans Notizen zu Duft, Geschmack und Aromen machen. Die Karten gibt es an den Ständen der sechs deutschen Weinanbaugebiete. Über einen QR-Code lassen sich Weine direkt nach Hause bestellen – eine tolle Möglichkeit, das Weinerlebnis zu verlängern.

Genussmeile mit lokalen Spezialitäten

Auf der Genussmeile präsentieren lokale Gastronomen und Weinhändler ihre Spezialitäten. Ob Raclette, Käsespieß, Flammkuchen oder Sushi – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag: Alter Markt 12–23 Uhr, Niedernstraße/Altstädter Kirchplatz 16–23 Uhr

Freitag & Samstag: alle Stände 12–24 Uhr

Sonntag: 12–20 Uhr

Alle Infos: www.bielefeld.jetzt/weinmarkt