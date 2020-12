Paderborn. Weihnachtsaktion brachte starke 8.190 Euro. Gemeinsam mit seinen Sponsoren hat der SCP07 Anfang Dezember eine Weihnachtsspendenaktion für die Frauen- und Kinderklinik St. Louise und die Tafel Paderborn e.V. gestartet. Dank der großzügigen Beteiligung der Sponsoren kamen dabei insgesamt 8.190 Euro zusammen. Gut die Hälfte davon hat der Verein in Spendentüten mit Spielzeug für die Klinik und Lebensmittel für die Tafel investiert. Jeweils 1.890 Euro flossen direkt an die beiden Einrichtungen. Der SCP07 hat sich zusätzlich jeweils mit einer 500 Euro-Spende beteiligt. „Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren für ihre Teilnahme an der Aktion. Es ist weit mehr Geld zusammengekommen, als ursprünglich erwartet“, sagt SCP07-Geschäftsführer Martin Hornberger. Die Tafel Paderborn e.V. und die Frauen- und Kinderklinik St. Louise können die Spenden vor dem anstehenden Weihnachtsfest gut gebrauchen, um die Wünsche von Kindern zu erfüllen. „Es ist schön zu sehen, wenn wir die Pakete an Weihnachten verteilen, wie die Augen der Kinder leuchten“, erklärt Wolfgang Hildesheim, Geschäftsführer der Tafel Paderborn e.V. Pia Lages, Pflegedienstleiterin in der Frauen- und Kinderklinik St. Louise schließt sich dem Dank an: „Eine Abwechslung vom Klinikalltag ist für unsere kleinen Patienten extrem wichtig. Sie sollen auch während ihres Aufenthalts in der Kinderklinik weiterhin Kind sein.“