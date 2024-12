WDR5 Kabarettfest

mit Sebastian Krämer, Ana Lucía, Timo Wopp, Nikita Miller, Moderation: Hennes Bender

Mi., 27.11.2024, Beginn: 20:00 (Einlass: 19:00)

Zweischlingen (Saal), Zweischlingen Gastro GmbH, Osnabrücker Str. 200, 33602 Bielefeld

Comedian und Moderator Hennes Bender begrüßt zum Kabarettfest Bielefeld wieder hochkarätige Gäste im Zweischlingen. Musikalische Höhepunkte setzt Sebastian Krämer, Ana Lucía macht erfrischenden Stand-Up, Timo Wopp verschiebt die Grenzen zwischen Anspruch und Würdelosigkeit und Nikita Miller hat das Beste aus Deutsch und Sowjet zusammengemixt und gelernt beide Kulturen zu lieben und wertzuschätzen.

Bielefeld. Sebastian Krämer ist ein Meister des feinsinnigen Wortspiels gepaart mit hochklassiger Musik am Klavier. In seinen poetischen und zugleich witzigen Liedern mischt er Gesellschaftskritik mit Melancholie und Humor. Krämers letztes Werk „Liebeslieder an deine Tante“ wurde ausgezeichnet mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Timo Wopp begeistert sein Publikum aktuell mit seinem Programm „Ja Sorry!“. Darin bringt er messerscharfe Selbstironie und gnadenlose Gesellschaftskritik auf die Bühne. Der ehemalige Unternehmensberater spielt auf der Bühne mit seiner eigenen Orientierungslosigkeit und hält dem Publikum auf humorvolle Art den Spiegel vor.

Und Ana Lucía sorgt mit ihrem facettenreichen Humor für frischen Wind. Die Newcomerin verbindet in ihren Auftritten kulturelle Vielfalt mit scharfem Witz und gibt in ihrem Programm humorvolle Einblicke in die Absurditäten des Alltags und der Gesellschaft. Ana Lucía ist dabei nicht nur extrem witzig, sondern auch schonungslos ehrlich.

Nikita macht kein Stand-Up, allein schon deswegen nicht, weil er während seiner Performance sitzt. Er ist mit seinen Geschichten neu und einzigartig, und gleichzeitig taucht er in eine Welt ab, in der sich jeder wiedererkennen kann. Seine Erzählungen porträtieren Nikitas Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen, zahlreichen unfassbaren Erlebnissen und der einen wichtigen Frage: Was bedeutet es denn, ein richtiger Mann zu sein?

Das sind die Gäste von Moderator Hennes Bender, der aktuell mit seinem Programm „Wiedersehn macht Freude“ auf Tour ist und für WDR 5 durch den Abend führt.

Aufzeichnung vom 27. November im Zweischlingen in Bielefeld

Redaktion Simon Strehlau