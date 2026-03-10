Vom Alten Friedhof zum Botanischen Garten

Samstag, 07.03.2026 um 16:00 Uhr – Themenführung in Minden

Minden. Die Minden Marketing GmbH lädt Geschichtsinteressierte und Naturfreunde zu einer besonderen Entdeckungsreise ein: Ein geführter Rundgang über den Alten Friedhof und durch den Botanischen Garten offenbart ein besonderes kulturgeschichtliches Denkmal. Auf rund 5,5 Hektar kostbarer Grünfläche begegnen die Teilnehmenden einem wichtigen Kapitel Mindener Identität des 19.Jahrhunderts.

Die Grabanlagen auf dem weitläufigen Gelände bilden ein faszinierendes Spiegelbild der damaligen Gesellschaft ab. Von alten Adelsfamilien und hoch dekorierten Militärs bis hin zu einflussreichen Bürgermeistern, Künstlern und Kaufleuten – die Führung lässt die Biografien jener Menschen lebendig werden, die das Bild der Stadt Minden nachhaltig geprägt haben. Lassen Sie sich von unserem fachkundigen Gästeführer Matthias Meckes über das großzügige Areal leiten und erfahren Sie mehr über die architektonischen und botanischen Besonderheiten.

Dauer: ca. 90 Minuten, die Tickets kosten 8,00 € pro Person. Der Treffpunkt ist am großen Kreuz am zentralen Platz des alten Friedhofes / Botanischer Garten

Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 wird gebeten. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de erworben werden.