Viele Likes für digitale EK LIVE

Bielefeld. Mit ihrer ersten rein digitalen Frühjahrsmesse EK LIVE vom 20. bis 22.01.2021 hatte die EK/servicegroup im Vorfeld viele Erwartungen geweckt: Neben einem direkten Zugriff auf die Sortimente der über 200 Aussteller und das eigene Lagerprogramm versprachen die Bielefelder den unkomplizierten fachlichen und persönlichen Austausch zwischen Handel, Industrie und EK, neue Profilierungsinstrumente für die Händler vor Ort, gute Messekonditionen, weiterentwickelte Konzeptleistungen, Digitale Services u. v. m.

„Nach dem aktuellen Feedback unserer Händler und Aussteller waren wir mit unserer Frühjahrsmesse sowohl inhaltlich als auch technisch sehr gut unterwegs“, resümiert Daniel Kullmann, Leiter Corporate Marketing and Communications, direkt nach Ende des digitalen Events. „Mit über 1.500 Fachbesuchern, davon rund 1.000 Handelspartner der EK, wurden unsere Erwartungen weit übertroffen.“

„Keine Zeit zu verlieren.“

Nach der Hybridmesse im Herbst 2020 hatten die Bielefelder sich mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage entschieden, die EK LIVE im Januar als Online-Messe zu organisieren.

„Eine Absage oder Verschiebung kam nicht in Frage, denn der Lockdown-geplagte Fachhandel hat wirklich keine Zeit zu verlieren“, verweist Jochen Pohle, Bereichsleiter der Business Unit EK Home, auf die dringend benötigte Impulskraft der angebotenen Leistungen für den POS – stationär wie online.

Auch die Besucher der gleichzeitig stattgefundenen EK Fashion Ordertage kamen auf ihre Kosten. „Anfassen konnten unsere Modepartner die neuen Herbst/Winter-Kollektionen für Damen, Herren und Kinder zwar nicht, aber in jeder anderen Hinsicht genau unter die Lupe nehmen. Und das haben sie getan“, ist Thomas Schwab, Fashion Sales Manager & Business Development Manager für die D-A-CH-Region mit dem Messeverlauf sehr zufrieden.

Für die kommenden Veranstaltungen, die in der Hoffnung auf eine mögliche physische Präsenz in den EK Messehallen wieder hybrid geplant werden, zeigen sich die Bielefelder also in jeder Hinsicht gut gerüstet.