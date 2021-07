Theater ANU im Gräflichen Park: Gäste begeben sich auf „DIE GROSSE REISE“

Bad Driburg. Am 13. und 14. August 2021 heißen das Gräflicher Park Health & Balance Resort und die Bad Driburger Touristik GmbH das Berliner Ensemble Theater ANU mit seiner interaktiven Theateraufführung „DIE GROSSE REISE“ in seinem einzigartigen englischen Landschaftspark willkommen. Seit 240 Jahren kommen die Menschen hierher, um durchzuatmen und sich zu erholen. Jetzt bietet der Gräfliche Park die ideale Kulisse, um an gleich zwei Sommerabenden auf große Reise zu gehen. Das besondere Konzept ist Corona-konform angelegt: Jeweils 50 Personen können auf insgesamt fünf Spielrunden im 15-Minuten-Takt einen Parcours aus acht Stationen durchwandern. Die erste Veranstaltung startet um 21:15 Uhr.

3.500 Kerzen bilden ein Labyrinth durch den Gräflichen Park, in dem die Besucher zu Reisenden werden. Im Labyrinth leben Figuren, die ebenfalls auf der Suche nach ihrem Weg sind: Der Prinz, der nicht König werden will; die Vogelfrau, die ihren Traum vom Fliegen nicht aufgibt; der Lampenträumer, der magische Lichtbilder von einem fremden Land malt und die Besucher nach dem Weg dorthin fragt. Eine Nacht, in der die Figuren die Geschichten ihrer Lebensreise erzählen.

Bevor Besucher sich auf diese Reise begeben, die von Versöhnung und Hoffnung erzählt, wird im Park auch für Getränke und Snacks gesorgt. Die Spieldauer beträgt etwa 100 Minuten.

Die Tickets für die beiden Abende können im Kartenvorverkauf unter www.bad-driburg.com, www.eventim.de oder vor Ort in der Bad Driburger Tourist-Information erworben werden. Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 35 Euro und für Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre bei 20 Euro. Das Theaterstück ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Gefördert wird die Veranstaltung von „Neustart Kultur“, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA) sowie Radio Hochstift.

Eine Übernachtung im Gräflicher Park Health & Balance Resort ist ab 84,50 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.