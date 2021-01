Digitaler Steuerberatersprechtag in Einzelgesprächen am 20. Januar

Bielefeld. Das Startercenter NRW der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) bietet in Kooperation mit der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe einen Steuerberatersprechtag für Existenzgründer und Jungunternehmer aufgrund der geltenden Corona Beschränkungen digital in persönlichen Video-chat-Terminen am Mittwoch, 20. Januar von 10:00 bis 13:00 Uhr, an. Der digitale Steuerberatersprechtag bietet eine fundierte Erst- beziehungsweise Einstiegsberatung für Gründer und geht beispielsweise den Fragen nach, welche Unterlagen Gründer fürs Finanzamt benötigen oder wie die Umsatzsteuer-ID-Nummer zu verwenden ist. Die Beratung erfolgt vertraulich in Einzelgesprächen und ist kostenlos, eine Terminabsprache allerdings erforderlich.

Anmeldungen bei: IHK, Telefon: 0521 554-226 (Maike Schneider) oder per E-Mail:

m.schneider@ostwestfalen.ihk.de.

Die nächsten Termine der Steuerberatersprechtage sind auf der IHK-Webseite www.ostwestfalen.ihk.de unter der Rubrik „Unternehmen gründen“ veröffentlicht.