Start des Einzelkartenvorverkaufs für das Theater

Gütersloh. Der Einzelkartenverkauf für alle Veranstaltungen bis Ende 2021 startet am Samstag, 07. August, von 9 bis 14 Uhr im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH sowie im Webshop des Theaters (www.theater-gt.de) und über die bekannten anderen Vorverkaufsstellen. Reservierungswünsche, die am Samstag per Mail eingehen, werden erst ab dem darauffolgenden Montag bearbeitet. Eine telefonische Reservierung ist ab Dienstag, 10. August, möglich.

Die Abonnementkarten für alle Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden können, sowie die Rechnungen wurden vergangene Woche versendet. Tickets für alle Abonnementveranstaltungen, die im nächsten Jahr stattfinden erhalten die Abonnenten zu einem späteren Zeitpunkt. Diejenigen, bei denen das Abonnement dieses Jahr noch ruhen muss, wurden über das weitere Vorgehen bereits über die Kultur Räume Gütersloh per Post informiert.

Im Theater gelten weiterhin die üblichen Hygieneregeln und Maskenpflicht. Ein Nachweis für Geimpft / Genesen / Getestet ist vorzulegen. Eine Nachverfolgbarkeit über Angabe der Kontaktdaten und feste Zuordnung der Sitzplätze ist auch weiterhin erforderlich.

Aktuelle Hinweise sind auf der Homepage des Theaters nachzulesen: https://www.theater-gt.de/service/schutzmassnahmen

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen ab dem 01. Januar 2022 startet zu einem späteren Zeitpunkt, der genaue Termin steht noch nicht fest und wird noch bekannt gegeben.