Stadtwerke Bielefeld Gruppe: Auswirkungen des Warnstreiks am 12. März 2025 auf den ÖPNV

ÖPNV stark eingeschränkt – Bäder zunächst geöffnet

Bielefeld. Die Beschäftigten der Stadtwerke Bielefeld Gruppe sind einmal mehr von der Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. Das hat am Mittwoch, 12. März, erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es fahren keine Stadtbahnen und nur wenige Busse. Anders als zuletzt kommt es jedoch lediglich beim Verkehrsunternehmen moBiel und in der Müllverbrennungsanlage (MVA) zu einer Betriebsstilllegung. „Nur hier rechnen wir nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen mit sehr hohen Streikbeteiligungen. Für die anderen Bereiche gehen wir dieses Mal davon aus, die Unternehmensprozesse aufrechterhalten zu können“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann. Ob allerdings alle Einrichtungen wie das Kundenzentrum Jahnplatz Nr.5, die Hallenbäder oder die Oetker-Eisbahn dauerhaft geöffnet bleiben können, hängt von der konkreten, noch nicht genau absehbaren Beteiligung ab.

moBiel

moBiel legt den Betrieb von morgens um 4 Uhr bis 4 Uhr am Donnerstag, damit von der ersten Frühschicht bis zur letzten Spätschicht, still. Fahrzeuge, die normalerweise von moBiel-Beschäftigten gesteuert werden, bleiben auf den Betriebshöfen. Das sind alle Stadtbahnen und die meisten Busse. Betroffen sind das gesamte Stadtgebiet Bielefeld und auch alle Verbindungen in die Nachbarkreise. „Wir können unsere Fahrgäste nur darum bitten, Termine anzupassen und auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen. Seitens der Geschäftsführung nehmen wir die Anliegen unserer Mitarbeitenden ernst. Genauso bedauern wir aber die Auswirkungen für die Fahrgäste sehr. Dass ihre Geduld in diesen Wochen regelmäßig auf eine harte Probe gestellt wird, können wir gut nachvollziehen“, sagt moBiel-Geschäftsführer Arne Petersen. Bus-Linien, die von Fremdunternehmen bedient werden, fahren nach Plan. Diese Fahrten sind in Kürze im Internet unter www.mobiel.de/streik einsehbar und erscheinen zudem am Streiktag regulär in der moBiel You-App. Darüber hinaus sind auch die Deutsche Bahn, die BVO mit Linien wie 350 oder 351, die ArGe ÖPNV Gütersloh mit Linien wie 48, 59, 61/62, 63, 68, 80.2, 83, 88, 163, N19 oder 157, die Westfalen-Bahn (RE70), die Nordwestbahn (RE74, RE75) und die Eurobahn (RE61, RE67, RE69, RE71, RE73, RE78, RE82) nicht vom Streik betroffen. Ihre Fahrten werden ebenfalls durchgeführt. Als weitere Option steht das Fahrradverleihsystem meinSiggi im Stadtgebiet zur Verfügung. Informationen zu meinSiggi gibt es unter www.mobiel.de/sharing/meinsiggi-fahrrad.

Kundeninformationen und Termine

Aufgrund des Streiks wird am Mittwoch das moBiel Service-Center in der unterirdischen Jahnplatz-Haltestelle geschlossen bleiben. Die elektronischen Haltestellen-Anzeigen können nicht bestückt werden, die Hotlines werden nur sehr eingeschränkt erreichbar sein. Weil es sich bei einem Streik um höhere Gewalt handelt, greift die Mobilitätsgarantie nicht. Bei anderen Dienstleistungen der Unternehmensgruppe wie Zählerwechsel oder Glasfaseranschluss sind kurzfristige Terminausfälle nicht auszuschließen. In solchen Fällen kommen die Stadtwerke auf ihre Kundinnen und Kunden zu.

BBF

Welche Hallenbäder geöffnet werden können, ist aktuell noch nicht abzusehen. Das gilt auch für die Oetker-Eisbahn. Die Bielefelder Bäder sind bemüht, die Öffnungszeiten – abhängig von der Streikbeteiligung – aufrechtzuerhalten. Sobald es gesicherte Erkenntnisse gibt, wird hierzu auf der Homepage www.bielefelderbaeder.de informiert.