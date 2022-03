Stadtführung „Altes und neues Arbeiten in Lemgo“

Alte Hansestadt Lemgo und Centrum Industrial IT verbinden Vergangenheit und Gegenwart

Lemgo. Seilereien, Gerbereien, Zigarrenfabriken und Co. gehörten vor vielen Jahrzehnten zu den Arbeitsstätten im alten Lemgo und auch heute sind noch viele Hinweise und Erinnerungen daran erhalten geblieben. In regelmäßig angebotenen Stadtrundgängen der Stadt Lemgo werden diese Orte aufgesucht und ihre Geschichten erzählt. Doch warum nicht die Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft des Arbeitens verbinden?

Auf diese Idee kam das Team der Geschäftsstelle des Centrum Industrial IT (CIIT) in Lemgo und schloss sich kurzerhand mit den Lemgoer Stadtführern zusammen. Das Ergebnis: eine neu kreierte Stadtführung mit dem Titel „Altes und neues Arbeiten in Lemgo“. Diese wird erstmalig am Freitag, den 01. April ab 17 Uhr stattfinden. Gestartet wird am Langenbrücker Tor. Stadtführerin Liesel Kochsiek Jakobfeuerborn führt die Teilnehmenden zunächst durch die alten Geschichten der Lemgoer Neustadt, ehe es dann über den Steinstoß mit Informationen zur alten Ziegelei gemeinsam Richtung CIIT auf dem Innovation Campus Lemgo geht. Hier wird Geschäftsführerin Anja Moldehn die neue Arbeitswelt vorstellen. In dem Forschungs- und Entwicklungscenter für die industrielle Automation arbeiten und forschen verschiedene Unternehmen und Forschungseinrichtungen unter einem Dach an gemeinsamen vorwettbewerblichen Projekten. Digitalisierung und Automatisierung prägen das tägliche Geschäft. Spätestens hier wird deutlich, wie sich das Arbeiten im Laufe der Jahrzehnte in Lemgo verändert hat.