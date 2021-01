Sprechstunde per Telefon

Rietberg. Am Mittwoch, 10. Februar, bietet Andreas Sunder wieder eine Bürgermeistersprechstunde an. Wegen der Coronapandemie empfängt Andreas Sunder die Bürger nicht persönlich, sondern am Telefon.

Wer ein konkretes Anliegen hat und den Bürgermeister sprechen möchte, soll sich vorab im Rathaus melden, Telefon (05244) 986-116, und seine Rufnummer hinterlassen. In der Zeit von 16 bis 17 Uhr wird Andreas Sunder die Bürger an jenem Mittwoch je nach Terminabsprache zurückrufen.