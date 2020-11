Spexarder Kalender für 2021

Gütersloh. Eigentlich ist in Spexard immer was los. Aber aufgrund der Corona Pandemie sind natürlich auch hier viele Termine ausgefallen. Dennoch stecken die Spexarder Vereine den Kopf nicht in den Sand und planen für das Jahr 2021 wieder einiges. Der Heimatverein Spexard gibt wieder den beliebten Veranstaltungskalender im Ziehharmonika-Format mit allen Adressen und Terminen heraus. Das Titelblatt des neuen Kalenders zeigt aktuelle Bilder von Heiligenhäuschen, Bildstöcken und Wegekreuzen, die in Spexard in großer Zahl vorhanden sind. Erläuterungen dazu findet man dazu im Internet auf www.spexard.de/termine.

Fast 90 verschiedene Termine von öffentlichem Interesse sind auf dem Faltblatt zusammengefasst, dass bis Ende Dezember in Spexard und den angrenzenden Siedlungen durch die Vereine verteilt wird. Überzählige Exemplare werden anschließend in den örtlichen Geschäften ausgelegt. Der Heimatverein bedankt sich bei den Auftraggebern der Werbeanzeigen, ohne die der Kalender nicht denkbar wäre. Aktuelle Änderungen – auch Absagen aufgrund von Corona – sind im Laufe des Jahres auf www.spexard.de zu finden.